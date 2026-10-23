Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ministerpräsidentenkonferenz

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ministerpräsidentenkonferenz:

Zum vielleicht letzten Mal hat die Ministerpräsidentenkonferenz getagt, ohne dass die AfD und die Berliner Linke mit am Tisch saßen. (...) Die Runde hat (...) mit zwei strategischen Manövern reagiert. Erstens: Sie hat verdeutlicht, dass sie das Ziel in der Geschlossenheit des gemäßigten Blocks sieht. (...) Botschaft: Wenn es nicht mit den Extremen geht, dann halt ohne sie. Zweitens: Sie lenkt den Fokus weg von der strukturellen Diskussion hin zum Alltag der Menschen. Auch in anderen Ländern hat man "Affordability", also ein bezahlbares Leben, in den Vordergrund der politischen Debatte gelenkt. (...) Botschaft: Wir lassen nicht zu, dass nur noch über die AfD geredet wird, wir lösen die praktischen Probleme der Bürger. Beide Ansätze sind klug./yyzz/DP/mis

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Fokus auf Rechenzentren, Satelliten und Cloud
Amazon plant Investitionen von rund 16 Milliarden Euro in Deutschland20. Okt. · dpa-AFX
Amazon-Schriftzug am Amazon Hub Locker in San Jose, Kalifornien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen