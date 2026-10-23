Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BASEL (dpa-AFX) - Roche hat in einer Zwischenanalyse einer Phase-III-Studie mit dem Prüfmedikament Sefaxersen bei Patienten mit IgA-Nephropathie (IgAN) positive Ergebnisse erzielt. Das Medikament verringerte die Proteinurie nach 37 Wochen gegenüber Placebo statistisch signifikant um 43,1 Prozent, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte.

Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin gilt als wichtiger Indikator für Nierenschäden. Die Wirkung zeigte sich über alle vorab definierten Patientengruppen hinweg. Das Sicherheitsprofil entsprach den zuvor veröffentlichten Ergebnissen einer Phase-II-Studie. Neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt. Roche hat die Daten auf dem Fachkongress American Society of Nephrology (ASN) vorgestellt.

Sefaxersen ist ein experimenteller Wirkstoff, der als monatliche Injektion unter die Haut vorgesehen ist. Patienten können sie sich damit selbst zu Hause verabreichen. Die Phase-III-Studie Imagination wird fortgesetzt, um die Entwicklung der Nierenfunktion über zwei Jahre zu untersuchen.

Die IgA-Nephropathie ist eine chronische, fortschreitende Autoimmunerkrankung und eine häufige Ursache für chronische Nierenerkrankungen./hr/to/AWP/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Roche
Roche Holding

Das könnte dich auch interessieren

Enttäuschende Impfstoff-Daten
Moderna-Kurs sackt um ein Viertel abgestern, 19:59 Uhr · dpa-AFX
Moderna-Kurs sackt um ein Viertel ab
Minus von 2,2 Prozent
Zollstreit mit Trump: Pharmabranche erwartet weniger Umsatzheute, 03:55 Uhr · dpa-AFX
Zollstreit mit Trump: Pharmabranche erwartet weniger Umsatz
Übernahmeangebot
Finanzinvestor EQT will Dax-Konzern Qiagen übernehmengestern, 04:53 Uhr · dpa-AFX
Finanzinvestor EQT will Dax-Konzern Qiagen übernehmen
Pharma- und Laborzulieferer
Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugtgestern, 09:44 Uhr · dpa-AFX
Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen