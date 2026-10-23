ROUNDUP 2: Zugverkehr am Hauptbahnhof Karlsruhe kurzzeitig eingestellt
dpa-AFX · Uhr
(Aktualisierung: alle Gleise wieder freigegeben)
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Sturmschadens ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Karlsruhe vorübergehend komplett eingestellt worden. Ein Gegenstand sei am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Reisende hätten von einem "massivem Funkenschlag" berichtet. Verletzt worden sei niemand. Zur Sicherheit wurde die Oberleitung abgeschaltet und von Experten überprüft. Dann wurden alle Gleise wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte./poi/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
KerosinpreiseAmerican Airlines rechnet fest mit Jahresverlust - Aktie sackt abgestern, 13:41 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
PlusRaketen, Satelliten, Komponenten
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
PlusKurs büßte 2026 ein Fünftel ein