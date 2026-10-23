ROUNDUP: Zugverkehr am Hauptbahnhof Karlsruhe kurzzeitig eingestellt

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Sturmschadens ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Karlsruhe vorübergehend komplett eingestellt worden. Ein Gegenstand sei am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Reisende hätten von einem "massivem Funkenschlag" berichtet. Verletzt worden sei niemand.

Zur Sicherheit sei die Oberleitung abgeschaltet worden und werde nun von Experten überprüft. Zwischenzeitlich seien aber alle Gleise bis aus Gleis 2 wieder freigegeben wurden, sagte ein Sprecher der Bahn. Das Gleis 2 stehe aber weiter nicht für den Zugverkehr zur Verfügung./poi/DP/mis