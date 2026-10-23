Schüsse nahe Paris - Mann tötet aus Auto einen Passanten

Reuters · Uhr
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Paris, 23. ⁠Okt (Reuters) - Ein Mann hat am Freitag in der Nähe von Paris aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten eröffnet und dabei einen Mensch getötet. Vier ‌Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, wie die französischen Behörden mitteilten. Die Polizei nahm ⁠einen ⁠Verdächtigen fest. Die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

"Wir möchten unseren Strafverfolgungsbehörden danken, die den Verdächtigen festgenommen haben. Die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen", erklärte Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform X und drückte ‌seine tiefe Trauer aus. Die ‌Tat ereignete sich in einer Phase besonderer Spannungen in Frankreich. Das Land rüstet sich nach gewaltsamen landesweiten Protesten am ⁠vergangenen Wochenende für mögliche neue Unruhen am Samstag.

Der Bürgermeister ‌der Gemeinde Trappes, Ali ⁠Rabeh, sagte dem Fernsehsender BFMTV, der Schütze habe "offenbar wahllos das Feuer eröffnet und schien die Absicht zu haben, ein Massaker anzurichten". Der Mann war ‌demnach auf einer Straße ⁠von Trappes in die ⁠Nachbargemeinde La Verriere unterwegs und wohnte in einer nahegelegenen Stadt. Das verletzte zwölfjährige Mädchen wurde dem Sender BFM zufolge von acht Kugeln getroffen.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, bei den Ermittlungen werde geprüft, ob es sich um einen terroristischen Akt handele oder ob die Tat rassistisch oder religiös motiviert gewesen sei.

(Bericht von ⁠Juliette Jabkhiro, Dominique Vidalon und Zhifan LiuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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