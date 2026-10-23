SGL Carbon verkauft US-Standort - Prognose für Finanzmittelzufluss steigt

WIESBADEN (dpa-AFX - SGL Carbon hat einen Käufer für seinen ehemaligen Karbonfaser-Standort Moses Lake in den USA gefunden. Der Standort gehe für insgesamt 70 Millionen US-Dollar, davon 45 Millionen 2026 und 25 Millionen 2027, an die Investorengesellschaft Refactor Moses, wie der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller am Freitag mitteilte. Das Unternehmen hatte die Produktion in Moses Lake im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers im August 2025 beendet.

Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 bleiben unverändert, weil es sich um einen Sondereffekt handele, so das Unternehmen weiter. Die Prognose für den freien Finanzmittelzufluss steige allerdings um 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher wurde hier das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angestrebt. Der Aktienkurs von SGL Carbon legte auf die Nachrichten hin um gut drei Prozent zu./mis/he