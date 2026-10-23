Sturm: Zugverkehr am Hauptbahnhof Karlsruhe eingestellt
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Sturmschadens ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Karlsruhe komplett eingestellt worden. Ein Gegenstand sei am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Reisende hätten von einem "massivem Funkenschlag" berichtet. Verletzt worden sei niemand. Zur Sicherheit sei die Oberleitung abgeschaltet worden und werde nun von Experten überprüft. Derzeit könnten keine Züge in den Bahnhof einfahren. Demnächst würden aber die Gleise 3 bis 14 wieder freigegeben./poi/DP/mis
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