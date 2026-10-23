Tarifverhandlungen bei VW beginnen am 24. November

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

HANNOVER/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am 24. November in Emden. Das teilten der Autobauer und die IG Metall nach einem Gespräch in Hannover mit. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 15. Dezember 2026 in Zwickau.

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt. Ziel des Unternehmens in den Verhandlungen sei, so schnell wie möglich die Arbeitskosten zu senken und damit zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.

Der Haustarif der Volkswagen AG gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 Beschäftigte in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Gemessen an der Beschäftigtenzahl gelte er als einer der größten Firmentarifverträge Deutschlands./jwe/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Nach Quartalszahlen
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Roboterngestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern
Elon Musk bestätigt Gerüchte
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss21. Okt. · dpa-AFX
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen