Tarifverhandlungen bei VW beginnen am 24. November

HANNOVER/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am 24. November in Emden. Das teilten der Autobauer und die IG Metall nach einem Gespräch in Hannover mit. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 15. Dezember 2026 in Zwickau.

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt. Ziel des Unternehmens in den Verhandlungen sei, so schnell wie möglich die Arbeitskosten zu senken und damit zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.

Der Haustarif der Volkswagen AG gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 Beschäftigte in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Gemessen an der Beschäftigtenzahl gelte er als einer der größten Firmentarifverträge Deutschlands./jwe/DP/mis