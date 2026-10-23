Tesla oder SpaceX: Welche Musk-Aktie würden Sie eher kaufen?

Tesla und SpaceX sind neben Nvidia die jeweiligen Besonderheiten technischer Innovationen und deren Auswirkungen weltweit. SpaceX glänzt soeben, als jüngster Börsenwert dieser drei, mit einem Umsatzsprung von 5,6 auf 14,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal. Aus einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar wurde ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar.

Die Erfolge der zwei anderen sind bekannt. Elon Musk wurde mit der ersten Reaktion des Kurses rechnerisch um etwa 76 bis 94 Milliarden Dollar reicher. Diskutiert wird nun die Möglichkeit einer Fusion von Tesla mit SpaceX. Ergebnis: In diesen Aktien mit kleinen Investments dabei zu sein, ist für echte Börsianer ein Muss. Auf diese Weise behält man die Hand am Puls der neuen Technologien und deren Zukunft.

Lediglich auf die angemessene Position kommt es an. Technische Korrekturen gehören dazu, was für alle Techaktien grundsätzlich nachzuvollziehen ist.

Diese Woche hat SAP Quartalszahlen vorgelegt. Was sind Ihre Erwartungen ans Unternehmen?

SAP muss den Anschluss finden. Der erfolgreiche Ausbau der Cloud-Technik bedarf nun der weiteren Integration von KI in das laufende Geschäft von SAP mit seinen Kunden. Die neuesten Zahlen geben darüber Aufschluss. Daraus entsteht der nächste Ansatz für die Kursperspektive: Bisher waren 200 beziehungsweise 210 Euro die vertretbare Grenze.

Überzeugen die Ergebnisse von SAP und der Kommentar des Chefs, steigt das Kursziel auf vorerst 250 oder 260 Euro als erste Indikation. Begonnen hat das jüngste Comeback bei Kursen um 130 Euro im Juli. SAP ist damit die einzige Tech-Aktie im Dax neben Infineon für Chips und eingeschränkt auch Siemens mit der ganzen Bandbreite der Technologie. Dabeibleiben ist alles.

Ist das Frankreich-Chaos ein Risiko für den Dax?

Die Jugend revolutioniert in Paris so ähnlich wie schon 1968 als Vorbild für alle Europäer. In Deutschland sind diesmal nicht die Studenten, sondern die Linken in der gleichen Ausgangslage.

Dies in den Griff zu bekommen, bleibt schwierig und erfordert eine sehr weitsichtige politische Strategie der noch etablierten Parteien.