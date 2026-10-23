Teures Öl und KI-Sorgen setzen Börsen erneut zu

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - ⁠Ein neuer Ölpreisanstieg und die anhaltende Nervosität im Technologiesektor drücken am Freitag erneut auf die Aktienkurse. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Vormittag jeweils rund ein halbes Prozent tiefer bei 25.231 und 6058 Punkten. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes fanden keine klare Richtung. "Die Erholung ist schon wieder Geschichte, denn steigende Ölpreise und das Meta-Debakel haben den Nasdaq 100 erneut um fast drei ‌Prozent nach unten geschickt", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Die Erleichterung nach starken Quartalszahlen des Facebook-Mutterkonzerns verpuffte schnell, da die Anleger sich wieder auf die teuren Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) konzentrierten.

Die Preise für Nordsee-Rohöl der Sorte ⁠Brent und US-Leichtöl ⁠WTI stiegen um jeweils rund ein Prozent auf 114,10 und 100,86 Dollar je Fass (159 Liter). Am Donnerstag hatte Saudi Aramco laut einem Reuters-Bericht die Evakuierung seines Hauptsitzes in Dhahran in Saudi-Arabien angeordnet. Grund dafür sind die sich zuspitzenden Auseinandersetzungen zwischen dem weltgrößten Rohölexporteur und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen. "Die Märkte sind zunehmend besorgt über eine erneute Eskalation am Persischen Golf - ein Szenario, das die bisher robusten Ölflüsse bedrohen könnte", schrieben die Experten der niederländischen Großbank ING.

KERING MIT KURSSTURZ

"Zu ‌den Sorgen über die hohen Energiepreise gesellen sich die Sorgen über möglicherweise ‌zu teure Bewertungen der KI-Unternehmen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im Technologiesektor gehe es längst nicht mehr um die grundsätzlichen Wachstumsperspektiven Künstlicher Intelligenz (KI), sondern um die Frage, ob sich die Investitionen jemals in entsprechend hohe Gewinne verwandeln ließen, erläuterte CMC-Markets-Experte Andreas ⁠Lipkow.

Der europäische Technologie-Branchenindex gab erneut gut ein halbes Prozent nach. Deutsche Chipwerte wie Infineon und Aixtron legten nach dem jüngsten Ausverkauf ‌zwar eine Verschnaufpause ein. Unter die Räder gerieten jedoch Softwareaktien ⁠wie das Dax-Schwergewicht SAP. Aus den Depots flogen auch die Aktien von Atoss Software, die trotz einer Erhöhung der Margenprognose um 6,6 Prozent abbröckelten.

Auch der französische Luxuskonzern Kering hat die Anleger mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugt. Die Aktien brachen an der Börse in Paris um zwölf Prozent ein. Der Umsatz der zum Konzern gehörenden ‌Marke Gucci war im dritten Quartal gesunken und hatte damit ⁠die Hoffnung auf eine Erholung zunichtegemacht.

Gegen den Trend legten ⁠die Papiere des Schweizer Zementherstellers Holcim um rund fünf Prozent zu. Das Unternehmen hatte nach starken Quartalszahlen seine Jahresprognose angehoben.

FLUCHT AUS KI-AKTIEN STABILISIERT RENDITEN

Die Anleihemärkte der Euro-Zone haben sich indes nach einer turbulenten Woche stabilisiert. Die Rendite der zehnjährigen französischen Titel fiel trotz schwacher Konjunkturdaten um drei Basispunkte auf 5,06 Prozent. Als Auslöser gilt eine Flucht von Anlegern aus KI-Aktien in sichere Anlagen. Auf Wochensicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Hier legten die französischen Renditen um fast 28 Basispunkte zu.

Die Anleger warten nun auf die Entscheidung der US-Ratingagentur Moody's zur Kreditwürdigkeit Frankreichs, die am Freitagabend erwartet wird. Das Land wird derzeit mit Aa3 und negativem Ausblick bewertet. Aa3 ist die viertbeste Bonitätsnote von Moody's. Der ⁠negative Ausblick signalisiert ein erhöhtes Risiko für eine Herabstufung, die die französischen Staatsanleihen, den Euro und den europäischen Banksektor zusätzlich unter Druck setzen könnte.

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)