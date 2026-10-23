Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 16 October 2026 to 22 October 2026

Business Wire · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/10/2026

FR0013230612

2 155

16.2604

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/10/2026

FR0013230612

 360

16.2498

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/10/2026

FR0013230612

3 718

16.2929

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/10/2026

FR0013230612

 800

16.3124

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/10/2026

FR0013230612

 900

16.5341

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/10/2026

FR0013230612

3 629

16.4648

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/10/2026

FR0013230612

1 000

16.8272

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/10/2026

FR0013230612

3 792

16.8265

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/10/2026

FR0013230612

1 200

16.5675

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/10/2026

FR0013230612

3 440

16.5759

XPAR

 

 

 

TOTAL

20 994

16.5135

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023270256/en/

Tikehau Capital

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Heftige Nasdaq-Verluste – Tech-Größen überzeugen nichtgestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Heftige Nasdaq-Verluste – Tech-Größen überzeugen nicht
Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter
Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukaufgestern, 12:52 Uhr · dpa-AFX
Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf
In Europa und Großbritannien
Großausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken20. Okt. · dpa-AFX
Commerzbank Tower zwischen Hochhäusern der Frankfurter Skyline
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen