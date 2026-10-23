Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 16 October 2026 to 22 October 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/10/2026
|
FR0013230612
|
2 155
|
16.2604
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/10/2026
|
FR0013230612
|
360
|
16.2498
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/10/2026
|
FR0013230612
|
3 718
|
16.2929
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/10/2026
|
FR0013230612
|
800
|
16.3124
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/10/2026
|
FR0013230612
|
900
|
16.5341
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/10/2026
|
FR0013230612
|
3 629
|
16.4648
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/10/2026
|
FR0013230612
|
1 000
|
16.8272
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/10/2026
|
FR0013230612
|
3 792
|
16.8265
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/10/2026
|
FR0013230612
|
1 200
|
16.5675
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/10/2026
|
FR0013230612
|
3 440
|
16.5759
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
20 994
|
16.5135
|
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Tikehau Capital