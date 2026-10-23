Trading-Chance JP Morgan: Mega Trendaktie

Was macht JPMorgan Chase & Co.?

Die JPMorgan Chase & Co. ist eine US-amerikanische Großbank und gehört zu den größten Finanzinstituten der Welt. JPMorgan Chase bietet Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden ein umfassendes Spektrum an Bank-, Vermögensverwaltungs- und Kapitalmarktdienstleistungen in den USA und international. Im Segment Commercial & Investment Bank begleitet JPMorgan Chase Großunternehmen, institutionelle Kunden und Regierungen mit Kapitalmarktdienstleistungen, Handelsbankgeschäften, Wertpapierhandel und Beratungsmandaten für Fusionen und Übernahmen. Im Segment Consumer & Community Banking betreut das Unternehmen US-amerikanische Privatkunden und kleine Unternehmen mit Giro-, Spar-, Kredit- und Hypothekarprodukten sowie Kreditkartengeschäften. Im Segment Asset & Wealth Management bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden. Das Segment Corporate Segment ist kein eigenständiges operatives Geschäftsfeld, sondern fasst zentrale Treasury-Aktivitäten und konsolidierungsbedingte Posten zusammen. JPMorgan Chase ist eine systemrelevante Bank und profitiert von Größenvorteilen sowie führenden Marktpositionen in den Kerngeschäftsbereichen. Das Ergebnis hängt von Zinsniveau, Kreditqualität und Kapitalmarktaktivität ab.

Die Midterm-Wahlen

Die US-Midterm-Wahlen – auf Deutsch oft als Zwischenwahlen bezeichnet – bilden einen der wichtigsten Meilensteine im politischen System der Vereinigten Staaten. Sie finden exakt in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten statt. Turnusgemäß fällt der Wahltermin auf den 3. November 2026.

An diesem Tag geht es keineswegs nur um kosmetische Korrekturen: Sämtliche 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie etwa ein Drittel des Senats stehen zur Wahl. Die Ergebnisse entscheiden darüber, wer die Mehrheiten in den beiden Kammern des Kongresses stellt. Damit bestimmen sie maßgeblich den handlungsspielraum der aktuellen Regierung. Verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse, kann eine Regierung Gesetzesvorhaben kaum noch im Alleingang durchbringen. In der US-Politik entsteht dann ein sogenannter „Gridlock“ (ein parlamentarischer Patt oder Stillstand).

Die aktuellen Prognosen und politische Dynamik

Derzeit deuten Umfragen und Prognosemodelle auf ein hochkompetitives Szenario hin. Historisch gesehen verliert die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Midterms fast immer Mandate im Kongress. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Erwartungen für 2026 wider, bei denen ein Wechsel der Mehrheiten im Repräsentantenhaus als sehr wahrscheinlich gilt, während auch das Kräftemessen im Senat äußerst eng ausfällt.

Für die Finanzmärkte ist ein solches Kräftegleichgewicht oder ein gespaltener Kongress („Divided Government“) traditionell kein Schreckgespenst, sondern im Gegenteil ein Stabilitätsanker.

Was die Wahlen für die Börse bedeuten

Die Phasen vor einer Zwischenwahl sind an den Märkten meist von Unsicherheit und erhöhtem Schwankungsrisiko geprägt. Investoren halten sich zurück, solange unklar ist, welche regulatorischen Weichen gestellt werden. Sobald das Wahlergebnis jedoch feststeht, weicht die Unsicherheit der Planungssicherheit. Historisch betrachtet gehört der Zeitraum von zwölf Monaten nach den Midterms zu den stärksten Phasen im US-Aktienmarkt.

Diese Erholung basiert vor allem auf zwei Faktoren:

1. Regulatorische Bremse: Wenn zwei Parteien die Kontrolle über das Parlament teilen, sind abrupte Gesetzesänderungen, radikale Steuererhöhungen oder strengere Eingriffe in Schlüsselbranchen kaum noch durchsetzbar.

2. Klarheit im Budget: Unternehmen erhalten Klarheit über staatliche Investitionsrahmen und Förderungen.

Warum der Finanzsektor besonders profitiert

Bestimmte Branchen spüren die Auswirkungen dieser politischen Konstellation deutlich stärker als andere. Neben dem Verteidigungs- und dem Energiesektor gehört der Banken- und Finanzsektor zu den Hauptgewinnern eines politisch gespaltenen Kongresses.

Um zu verstehen, warum ausgerechnet Großbanken wie JPMorgan Chase zu den Profiteuren gehören, lohnt sich ein Blick auf die Zusammenhänge von Gesetzgebung und Finanzmarkt:

1. Schutz vor regulatorischem Druck und Sondersteuern

Der Finanzsektor gehört zu den am stärksten regulierten Wirtschaftszweigen. Im Vorfeld von Wahlen stehen Banken oft im Fokus debattierter Vorhaben – etwa strengere Eigenkapitalvorschriften (wie BPS/Basel III-Ergänzungen), Deckelungen von Gebühren oder zusätzliche Abgaben für Großbanken. Kommt es zu einem gespaltenen Kongress, verlieren solche Vorhaben im Gesetzgebungsprozess meist an Schwung oder scheitern gänzlich. Ein Nachlassen dieses regulatorischen Drucks verschafft führenden Geldinstituten erheblichen Handlungsspielraum.

2. Belebung des Investmentbankings und M&A-Geschäfts

Unternehmen meiden in Phasen hoher politischer Ungewissheit große Fusionen, Übernahmen (M&A) und Börsengänge (IPOs). Nach den Wahlen kehrt die Planungssicherheit zurück. Investitionsentscheidungen, die monatelang auf Eis lagen, werden zügig umgesetzt. Als globale Platzhirsche im Emissions- und Beratungsgeschäft kassieren die marktbeherrschenden US-Institute hierbei saftige Beratungsgebühren.

3. Stabilität im Privat- und Firmenkundengeschäft

Wenn der politische Rahmen stabil bleibt und keine plötzlichen Steuererhöhungen die Kaufkraft belasten, wirkt sich das positiv auf die Kreditnachfrage aus. Ein moderates, berechenbares Wirtschaftsumfeld sorgt dafür, dass Kreditausfälle auf niedrigem Niveau bleiben und das Zinsergebnis der Geschäftsbanken stabil verläuft.

Zusammenfassend sorgt der Ausgang der Zwischenwahlen vor allem für eines: Planbarkeit. Während sich der Markt von der vorherigen Wahlnervosität erholt, profitieren führende Schwergewichte des US-Finanzsektors von ausbleibenden regulatorischen Hürden und einem Wiederanspringen des Transaktionsgeschäfts.

Monstertrend absolut intakt

Wer Aktionär dieses Unternehmens ist schaut täglich freudestrahlend auf diesen Chart. Seit November 2022 hat sich der Aktienkurs von etwa 100 auf in der Spitze 366 Dollar hochgeschraubt. Allein seit April vorigen Jahres stieg der Aktienkurs um mehr als 80 Prozent von 202 auf besagte 366 US-Dollar. Nahe der Unterstützungen bei 279 und 325 US-Dollar ergeben sich Kaufgelegenheiten bzw. Zukauf-Chancen. Da die Aktie mit einem KGV von derzeit 14 nur leicht über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 11 bewertet ist und die Trend-Dynamik beeindruckend und ungebrochen ist, sehen wir mittel- bis langfristig Kurse jenseits der 500-Dollar-Marke. Erst bei Kursen unterhalb von 200 Dollar würde sich das Bild nachhaltig eintrüben.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Aktie ist aufgrund der Unternehmensstruktur, der Marktstellung und der hohen Netto-Marge (von über 30 Prozent) für uns so gut wie immer einen Kauf wert. Da wir davon ausgehen, dass die Midterms eher den traditionellen Ausgang nehmen werden und es im Repräsentantenhaus auf den sogenannten Gridlock (Parität/Stillstand) hinauslaufen dürfte, erachten wir besonders die Aktie von JPMorgan Chase als äußerst attraktiv. Denn Beschlüsse hinsichtlich möglicher Regulierungen dürften dann kaum durch gehen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf JP Morgan

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 197,795 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 331 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,48. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet HD2HR3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 366 USD

Unterstützungen: 279 und 325 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf JP Morgan

Basiswert JPMorgan Chase & Co. WKN HD2HR3 ISIN DE000HD2HR38 Basispreis 197,795 USD K.O.-Schwelle 197,795 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,48 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.