Trading-Chance Rohöl: DAS machen wir jeden Freitag

Einmal mehr aus einem nicht schönen Grund ist auch in diesem Jahr das „schwarze Gold“ stark im Fokus. Der Iran-Krieg und die dauerhaft angespannte Lage in der Region verursachten immer wieder kräftige Preisschübe gen Norden. Bevor wir zeigen, wie wir losgelöst von geopolitischen Spannungen systematisch im ultrakurzfristigen Bereich traden können, wollen wir zunächst auf den Markt selbst eingehen.

Good to know about: Rohöl

WTI Crude Oil ist die weltweit bekannteste Benchmark für leichtes, süßes Erdöl und dient als zentrales Barometer für die globale Energieversorgung. Dieses flüssige Fossil entsteht über Erdzeitalter hinweg tief unter der Erdoberfläche durch die Zersetzung organischer Sedimente unter hohem Druck und hoher Temperatur. Die mit Abstand größten Fördermengen werden heute in den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Russland gewonnen, während auf der Nachfrageseite vor allem China, die USA und Indien als weltweit bedeutendste Abnehmer auftreten. Nach der Förderung gelangt der Rohstoff in Raffinerien, wo er durch Destillation und gecrackte Verfahren in eine Vielzahl essenzieller Energieträger und Zwischenprodukte gespalten wird. Neben Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Kerosin bildet er das Fundament für die petrochemische Industrie, die daraus Kunststoffe, Schmierstoffe, Düngemittel, Pharmazeutika und Synthetikfasern herstellt. Damit durchdringt das schwarze Gold nahezu jeden Sektor der modernen Wirtschaft und gilt als unverzichtbarer Motor des globalen Frachtverkehrs, der Industrie und der chemischen Produktion.

Um Nachfrageschwankungen und Lieferunterbrechungen auszugleichen, spielen kommerzielle Lagerbestände – insbesondere am zentralen US-Handelsknotenpunkt Cushing, Oklahoma – sowie staatlich verwaltete strategische Reserven eine entscheidende Rolle für die Finanz- und Rohstoffmärkte. Wöchentliche Berichte über diese Bestände lösen oft spürbare Markt- und Preisbewegungen aus. Der Wert des Energieträgers unterliegt jedoch ständigen Risikofaktoren: Geopolitische Spannungen in Förderregionen, Förderquotenentscheidungen großer Förderkartelle, unvorhergesehene Witterungseinflüsse wie Wirbelstürme im Golf von Mexiko sowie globale Konjunkturschwankungen können das Angebot-Nachfrage-Gefüge schlagartig verändern. Zudem beeinflussen strengere Umweltauflagen und der langfristige Wandel hin zu erneuerbaren Energien zunehmend die Markt- und Preisdynamik dieses kritischen Rohstoffs.

Unterwöchig saisonale Effekte

Saisonale Zyklen sehen wir nicht nur übergeordnet, sondern auch im kurzfristigen Bereich. Auch diese kommen nicht zufällig zustande, sondern gründen auf sich wiederholenden fundamentalen Prozessen. Zu spezifischen Zeiten werden bestimmte Daten oder Berichte veröffentlicht, Lagerbestände werden gemeldet und Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Darum ergibt sich auch unterwöchig ein saisonaler Turnus, den wir als Trader nutzen können.

Warum der Freitag auf Intraday-Basis extrem stark ist:

Absicherung vor dem Wochenende (Weekend Hedging): Marktteilnehmer und Commercials decken Short-Positionen vor dem Wochenende ein oder kaufen Geopolitik-Absicherungen, was freitags zu verlässlichem Kaufdruck führt.

Intraday-Dynamik: Oft startet der Freitag ruhig und baut im Verlaufe der US-Session (nachmittags/abends europäischer Zeit) kontinuierliche Stärke auf.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Wie Sie sehen ist der Effekt nicht ganzjährig gleich stark ausgeprägt. Vielmehr ist es besonders die Zeit, in der die Lager nach der Heizperiode wieder aufgefüllt werden (also März bis einschließlich November), in der der Effekt stark ausgeprägt ist. Zum Jahresende hingegen, im Dezember, funktioniert diese Strategie nicht.

Vor dem Wochenende auf steigendes Öl setzen

Der unterwöchig saisonale Chart spricht eine eindeutige Sprache: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind Tage ohne nennenswerte Signifikanz. Solche Tage taugen überhaupt nicht dazu, um systematisch zu handeln. Viel zu diffus und vom Zufall dominiert sind die Verlaufsmuster. Ganz anders die beiden Wochentage, die das Wochenende säumen. Der Freitag ist, nahezu identisch wie bei Gold, der mit Abstand stärkste Wochentag. Vor dem Wochenende bauen Marktteilnehmer ein Preis-Premium auf. Das ist der Unsicherheit vor möglichen Eskalationen oder anderweitigen Überraschungen geschuldet, auf die man erst Montag wieder reagieren könnte. Die Marktteilnehmer gehen sozusagen „risk on“. Der Montag hingegen ist signifikant schwach. Hier passiert das genaue Gegenteil. Nach dem Wochenende gehen die Marktteilnehmer im Durchschnitt „risk off“ und bauen Positionen, die sie vor dem Wochenende eingegangen sind, wieder ab.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Gesetz der großen Zahlen plus Risikomanagement

Derartige Gewinnvorteile sind dauerhaft stabil, aber flach. Sie können und müssen über die Masse an Wiederholungen (Anwendung über hunderte von Fällen) in Kombination mit einem professionell ausgearbeiteten Risikomanagement ausgespielt werden. Wer solche Trades nur ein paar Dutzend Male macht und/oder statt einen, den Gewinnvorteil schützenden Stop-Loss zu setzen, nach dem Prinzip Hoffnung agiert, der wird entweder von einem einzelnen großen Ausreißer aus dem Spiel genommen oder erreicht eben nie eine statistisch signifikanten Anzahl von Wiederholungen. Und dann ist das Ergebnis ein Produkt des Zufalls.

Fazit

Immer freitags kann man also zum Handelsbeginn Long einsteigen und zum Handelsende seine Position schließen. Wir haben ein hierfür geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Wichtig ist: Da der Preis jede Woche auf einem anderen Niveau steht, muss immer wieder ein passendes Produkt ausgesucht werden. Die Schwelle für einen sinnvollen Stop-Loss bewegt sich drei bis vier Prozent unter dem Freitags-Eröffnungskurs.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf WTI Crude Oil

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 96,011 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 101 Dollar entspricht das einem Hebel von 17. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR46MB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100-103 USD

Unterstützungen: 80 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil (Rohöl) WKN UR46MB ISIN DE000UR46MB3 Basispreis 96,011 USD K.O.-Schwelle 96,011 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 17 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.