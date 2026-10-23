Trump stuft Import von Windkraftanlagen als Gefahr für US-Sicherheit ein

Washington, ⁠23. Okt (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Import von Windkraftanlagen und deren Bauteilen als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. Er verzichtete ‌am Donnerstag (Ortszeit) jedoch vorerst auf neue Handelsbeschränkungen wie Zölle. Stattdessen wies er Handelsvertreter an, ⁠Verhandlungen ⁠mit den Partnerländern aufzunehmen und innerhalb von 180 Tagen Bericht zu erstatten. Weitere Maßnahmen könnten später folgen, teilte das Weiße Haus mit. Einer Untersuchung des Handelsministeriums zufolge ‌gefährden die Anlagen die Sicherheit ‌durch Cyberrisiken bei ausländischen Geräten, Störungen von Radarsystemen und eine zunehmende Abhängigkeit vom Ausland.

Trump bekräftigte ⁠in dem Erlass seine langjährige Kritik, dass ‌Windenergie unzuverlässig sei und ⁠das US-Stromnetz belaste. Der Schritt geht auf eine im vergangenen Jahr eingeleitete Untersuchung der US-Regierung zu den Auswirkungen von ‌Importen auf die ⁠nationale Sicherheit zurück. Zu ⁠den wichtigsten Lieferanten von Windkraftanlagen und Komponenten für die USA gehören, Daten der Denkfabrik American Action Forum zufolge, neben Mexiko und Indien auch europäische Länder wie Deutschland, Dänemark und Frankreich.

(Bericht von Jasper Ward, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)