Ukraine: Hunderttausende Menschen ohne Strom

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Russland hat mit neuen schweren Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine massive Stromausfälle in dem Land ausgelöst. Betroffen sind nach Behördenangaben mehr als eine halbe Million Menschen. Das Energieministerium in Kiew teilte mit, dass nach den Attacken in den Gebieten Schytomyr, Wolhynien, Mykolajiw, Poltawa, Chmelnyzkyj und Riwne mehr als 500.000 Ukrainer ohne Strom seien. "Die Energieversorger haben bereits mit Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten begonnen, soweit es die Sicherheitslage zulässt", teilte das Ministerium mit.

Erschwert würden die Arbeiten allerdings durch die andauernden russischen Angriffe. Das Ministerium informierte außerdem über Pläne für stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbegrenzungen für die Industrie und Unternehmen. "Diese Maßnahmen sind für den stabilen Betrieb des Stromnetzes und zur Vermeidung größerer Ausfälle erforderlich", teilte die Behörde mit.

Russland nutzt die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in seinem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg gegen die Ukraine mit dem Ziel, in der kalten Jahreszeit den Widerstandswillen der Menschen zu brechen. Die Ukraine beklagt, dass die Angriffe besonders folgenreich sind in diesem Jahr, weil sie nicht ausreichend Flugabwehrraketen für die Luftverteidigung hat./mau/DP/mis

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