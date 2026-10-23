Umfrage: Deutsche Wirtschaft verliert Tempo - Frankreich bremst Euroraum

Berlin, 23. Okt (Reuters) - ⁠Die Wirtschaft in Deutschland hat an Schwung eingebüßt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im Oktober stärker als erwartet um 1,0 Punkte auf 52,8 Zähler, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. Das Barometer bleibt dennoch deutlich über der Marke von 50 und signalisiert damit Wachstum. Der Anstieg der Wirtschaftsleistung sei erfreulich, ‌sagte Phil Smith, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence. "Nichtsdestotrotz machte die Abschwächung des Wachstums deutlich, dass die Erholung in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone nach wie vor fragil ist." Die Stagnation des Neugeschäfts im Servicesektor zeige zudem, ⁠wie stark die hohe ⁠Inflation und die Unsicherheit die Nachfrage weiter belasteten.

Auch für die Euro-Zone fiel das Barometer überraschend deutlich. Der Wert sank um 1,2 Zähler auf 51,9 Punkte, wie S&P Global zu seiner Umfrage unter rund 4200 Unternehmen mitteilte. Dabei bremste vor allem Frankreich als zweitgrößte Volkswirtschaft im Euroraum nach Deutschland. Die Konjunktur in dem mit politischen Unruhen und steigenden Zinsen kämpfenden Land trübte sich im Oktober unerwartet deutlich ein. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft fiel von 51,1 Zählern im ‌September auf 48,4 Punkte und rutschte damit unter die Wachstumsmarke von 50 ‌Zählern. Das Barometer signalisiert damit eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Konjunkturerholung im September erwies sich als kurzlebig", sagte Ökonom Joe Hayes von S&P Global. "Das überrascht angesichts der raschen Verschärfung der finanziellen Bedingungen und des zunehmenden politischen Drucks in ganz Frankreich im Oktober kaum."

PROTESTE UND ⁠HAUSHALTSKRISE IN FRANKREICH BELASTEN

Am vergangenen Wochenende war es bei landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten zu Straßenschlachten und Plünderungen gekommen. ‌Für diesen Samstag haben Studentenverbände und Gruppen der "Gelbwesten"-Bewegung zu neuen ⁠Demonstrationen aufgerufen. Hinzu kommt eine Haushaltskrise: Die Rendite für französische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg diese Woche über die Marke von fünf Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 24 Jahren. Hintergrund ist der Versuch einer geschwächten Regierung, einen Etat durch das Parlament zu bringen und das hohe Defizit zu senken.

"In ‌Frankreich hinterlassen nicht nur die Proteste Spuren, sondern auch die ⁠im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen verunsichern die Unternehmen", ⁠sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Darüber hinaus beunruhigten auch die gestiegenen Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen viele Firmen.

In Deutschland hingegen sorgte die Industrie für Optimismus, während sich das Wachstum im Servicesektor verlangsamte: Der Index der Dienstleister fiel überraschend deutlich auf 51,7 Zähler, nach 52,9 Punkten im September. Das Barometer für das Verarbeitende Gewerbe hingegen kletterte um 0,3 auf 54,2 Punkte, obwohl Fachleute hier einen Rückgang auf 53,5 erwartet hatten. "Es scheint so, dass die Unternehmen weiter von einer guten Auftragslage profitieren", sagte Gitzel.

In Deutschland stehen die Zeichen auf eine konjunkturelle Erholung, angeschoben vor allem durch mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Experten und Bundesregierung erwarten mehr als ein Prozent Wachstum für ⁠2026. Weil die privaten Investitionen aber noch verhalten sind, sprechen die meisten Ökonomen noch nicht von einem nachhaltigen und sich selbst tragenden Aufschwung.

(Bericht von Klaus Lauer und Rene Wagner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)