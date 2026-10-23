Universität: Millionen US-Bürger haben schon gewählt

WASHINGTON/GAINESVILLE (dpa-AFX) - Anderthalb Wochen vor den wichtigen US-Parlamentswahlen haben laut einer Übersicht der University of Florida bereits Millionen von Amerikanern gewählt. Am Vormittag (Ortszeit) zählte das Election Lab der Universität in Gainesville etwa 21,8 Millionen abgegebene Stimmen. Dem öffentlichen Radiosender NPR zufolge stimmten in wichtigen Swing States bislang deutlich mehr US-Wähler vorzeitig ab als noch vor vier Jahren bei den vorherigen Midterms. Sogenannte Swing States sind jene Bundesstaaten, die zwischen Republikanern und Demokraten besonders umkämpft sind.

Das Election Lab zählte bereits 12,4 Millionen Briefwahlstimmen. Zudem gaben knapp 9,4 Millionen Menschen persönlich vorzeitig ihre Stimme ab. Der republikanische US-Präsident Donald Trump versucht immer wieder, die Briefwahl zu erschweren. Die Wählerschaft der Demokratischen Partei entscheidet sich traditionell häufiger für die Briefwahl.

Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt. Nach Angaben des Forschungsinstituts Pew Research Center sind derzeit rund 250 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten zur Wahl berechtigt./ngu/DP/mis