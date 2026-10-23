Wadephul dringt bei Ministertreffen in Istanbul auf Schutz freier Seewege

Berlin, 23. ⁠Okt (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul setzt angesichts der weitreichenden Folgen der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine auf Diplomatie über die üblichen Formate hinaus. Auf Initiative Deutschlands und der Türkei trifft der CDU-Politiker am Freitag in Istanbul seine Amtskollegen aus ‌Frankreich, Großbritannien, Italien sowie Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien und der Türkei. "Bei unserem ersten Treffen in diesem Format wollen wir Europäer und die vier Regionalmächte vereint ⁠ausloten, wie wir ⁠Bewegung in die Konflikte in der Straße von Hormus, am Bab al-Mandab und im Schwarzen Meer bringen können", erklärte Wadephul vor seiner Abreise. Diese massiven Herausforderungen ließen sich nur bewältigen, wenn man über bestehende Strukturen hinaus an einem Strang ziehe.

Wadephul verurteilte die Bedrohungen für den Welthandel scharf. "Wir acht setzen gemeinsam ‌ein Zeichen: Wir nehmen nicht hin, dass Iran ‌und die Huthi-Milizen den Welthandel erpressen und die Versorgung der Welt mit Energie und Düngemitteln weiter im Würgegriff halten", sagte er. Die willkürlichen Angriffe auf die freie Schifffahrt ⁠und die Nachbarländer müssten enden. Zudem kritisierte der Minister Russland, das den freien ‌Schiffsverkehr im Schwarzen Meer ins Visier genommen ⁠habe. Mit Angriffen auf Getreidelieferungen nehme die Regierung in Moskau eine Nahrungsmittelknappheit im globalen Süden wissentlich in Kauf. Die Auswirkungen der Attacken auf die Seewege seien weltweit zu spüren, etwa durch steigende Preise an Tankstellen ‌und in Supermärkten.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) ⁠begrüßte die diplomatische Initiative. "Deutschland darf bei ⁠der Sicherheit der Seewege nicht Zuschauer sein", erklärte VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger am Freitag. Als Handelsnation sei die Bundesrepublik auf freie Seerouten angewiesen – sowohl für Exporte als auch für die Versorgung mit Energie, Rohstoffen und Waren. Kröger betonte die Dringlichkeit der Lage: "Wenn Getreide, Düngemittel und Energie nicht zuverlässig ankommen, steht die Versorgung ganzer Regionen auf dem Spiel." Der VDR hatte in der vergangenen Woche verstärkte diplomatische Bemühungen und koordinierte Schutzmaßnahmen gefordert. Nach Angaben des Verbandes ⁠prägen knapp 300 Reedereien mit insgesamt 1716 Schiffen die deutsche Handelsschifffahrt.

(Bericht von Elke Ahlswede, Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)