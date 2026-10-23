Weißes Haus: Melania Trump vermittelt lokale Feuerpause in der Ukraine

Washington, 23. ⁠Okt (Reuters) - Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach Angaben des Weißen Hauses eine lokale Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine für die von russischen Truppen besetzte Stadt Oleschky vermittelt. Sie solle am 29. Oktober beginnen, teilte das US-Präsidialamt am Freitag mit. Beide Länder ‌hätten vereinbart, sämtliche Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen. Dies solle die Verteilung humanitärer Hilfsgüter ermöglichen und die Evakuierung von Zivilisten über einen dafür vorgesehenen sicheren Korridor vorbereiten. Aus ⁠Russland und ⁠der Ukraine lagen zunächst keine Angaben vor.

"Die Lage in Oleschky ist katastrophal", erklärte Melania Trump in der Mitteilung des Präsidialamtes. Die Stadt an der Front stehe vor dem Kollaps. Die verbliebene Bevölkerung bestehe vor allem aus älteren Menschen, die dringend medizinische Hilfe, Medikamente, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser benötigten. Die Waffenruhe soll es unbewaffneten Teams beider Länder ermöglichen, ‌die Bewohner in ihren Häusern aufzusuchen und den Transport ‌für diejenigen zu koordinieren, die die Stadt verlassen wollen.

"Bewohner, die evakuiert werden möchten, erhalten koordinierte Unterstützung und Transportmittel zu ihrem gewünschten Ziel", sagte die First Lady. "Ich gehe davon aus, dass einige ⁠nach Russland und andere in die Ukraine ausreisen wollen." Die Evakuierung soll von einer US-Medienorganisation ‌dokumentiert werden. Der konservative US-Sender Newsmax berichtete, ⁠seine Kameras hätten exklusiven Zugang erhalten, um den Einsatz zu begleiten.

Oleschky liegt gegenüber von Cherson auf der anderen Seite des Flusses Dnipro und ist seit Februar 2022 von russischen Truppen besetzt. Angaben des Weißen Hauses zufolge leben dort noch ‌etwa 1700 bis 2000 Menschen, darunter rund ⁠50 Kinder. Vor dem Krieg hatte die ⁠Stadt rund 24.000 Einwohner. Zudem waren etwa 90 Prozent des Stadtgebiets nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms überschwemmt worden.

Melania Trump und ihre Vertreter verhandelten demnach direkt mit der russischen und der ukrainischen Führung über die Bedingungen der Waffenruhe. Die First Lady hatte sich bereits für die Rückkehr ukrainischer Kinder eingesetzt, die während des Krieges von Russland verschleppt worden waren. Die Vermittlung erfolgt vor dem Hintergrund, dass US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Einigung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ⁠drängt, um den im Februar 2022 begonnenen Krieg zu beenden.

(Bericht von Steve Holland und Susan HeaveyBearbeitet von Ryan Patrick Jones und Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)