ZDF-Umfrage: Große Zweifel an Putins Verhandlungswillen - außer bei AfD

Berlin, 23. ⁠Okt (Reuters) - In Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge kaum jemand an ein ernsthaftes Interesse des russischen Präsidenten Wladimir Putin an einer Waffenruhe in der Ukraine - außer im Lager der AfD. Wie ‌aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervorgeht, sehen diesen Willen bei Putin nur 16 Prozent der Befragten. Unter den ⁠AfD-Anhängern ⁠sagt dagegen fast die Hälfte (49 Prozent), dass Putin ihrer Meinung nach ein echtes Interesse an einer Waffenruhe habe. Insgesamt 79 Prozent und sehr klare Mehrheiten in allen anderen Parteianhängerschaften bezweifeln das. Der Kreml hatte ein Treffen Putins mit ‌US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen ‌Staatschef Xi Jinping ins Spiel gebracht, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln.

Was die Haltung Trumps im Ukraine-Krieg angeht, sehen ⁠ihn 38 Prozent der Befragten auf der Seite Russlands. Nur ‌ein Prozent meinen, der US-Präsident ⁠halte zur Ukraine, und für 57 Prozent steht er auf keiner der beiden Seiten. In Deutschland ist die Solidarität mit der Ukraine der Umfrage zufolge ungebrochen. ‌So befürworten 30 Prozent ⁠der Befragten sogar eine stärkere ⁠militärische Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Staaten, und 33 Prozent heißen das aktuelle Engagement Europas gut. Dagegen spricht sich eine Minderheit von 32 Prozent für ein Zurückfahren der Militärhilfen aus. Die repräsentative Umfrage zum ZDF-Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 20. bis 22. Oktober durchgeführt.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)