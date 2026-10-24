Anleger finden abseits des KI-Hypes ruhigere Chancen

Das Wichtigste in Kürze Kaum ein Anleger hat den technischen Hintergrund, um KI-Modelle sinnvoll zu vergleichen.

Ein möglicher Börsengang von Anthropic könnte den KI-Markt stark beeinflussen.

Aktien aus vermeintlich langweiligen Sektoren passen gut zu langfristigem Anlageerfolg.

So langsam glaub ich es selbst: Ich bin KI-Experte. Wie ich darauf komme?

In den vergangenen Wochen war ich Gast auf einigen Börsen-Panels und ich bekam extrem viele Fragen zur weiteren Entwicklung bei KI gestellt. Nun sind wir keine ausgewiesenen Tech-Investoren, sondern suchen eher nach den Gewinnern in der zweiten Reihe – oft Unternehmen, die KI umfangreich anwenden.

Zwei Dinge sind mir bei der aktuellen Marktlage – unabhängig vom technischen Verstehen des KI-Hypes und eher mit der Investoren-Brille – wichtig:

Es gibt an der Börse noch andere spannende Aktien, bei denen die Risiken deutlich einfacher einzuschätzen sind. Zudem: etliche Sektoren sind in diesem Jahr im Minus und damit weit entfernt vom Blasenterrain der heißgelaufenen KI-Wetten rund um Hyperscaler, Chiphersteller oder Infrastrukturwerte aus dem Sektor. Wir alle sprechen so selbstverständlich über KI, nutzen KI im besten Fall täglich. Doch kaum jemand von uns hat wirklich einen technischen Hintergrund, um die Bedeutung der KI-Modelle sinnvoll miteinander vergleichen zu können.

Bei der gemeinsamen Diskussion im Rahmen der Baader Trading Days brachte es „Mr. Wall Street“ Markus Koch auf den Punkt: „Wir alle sprechen so selbstverständlich von Chancen und Risiken und schätzen die weiteren Perspektiven des Sektors ganz locker ein. Und doch haben wir keinen Schimmer von der Technologie.“

Ein wirklich guter Punkt. Natürlich gibt es klassische Kennzahlen, mit denen sich die Temperatur des teils überhitzten KI-Marktes messen lässt.

Nur ein Beispiel: Die aktuellen Ausgaben in KI-Datencenter stehen im kommenden Jahr für rund 20 Prozent aller Infrastrukturausgaben in den USA. Da wird sich mancher Anbieter die Finger verbrennen – um einfach hier im Bild zu bleiben.

Kolumne von Heiko Böhmer Wer zahlt die KI-Rechnung? 03.10.2026 · 12:30 Uhr · Heiko Böhmer

Anthropic IPO: Kommt der Börsenstart noch 2026?

Gleichzeitig kämpfen die großen KI-Anbieter wie OpenAI oder Anthropic schon um ihren Börsengang. OpenAI hat den Start in der Börse erst einmal verschoben.

Anthropic wird vielleicht noch in diesem Jahr an der Wall Street starten. Aber zu welcher Bewertung?

Bis vor kurzem lag der Börsenwert noch klar bei zwei Billionen Dollar. Sollten es aber bis zum IPO nur noch 1,5 Billionen Dollar sein, wäre das ein fatales Signal – nicht nur für Anthropic. Und sollte einer der großen Hyperscaler mit ersten Kürzungen der Mega-Investitionen auf die große Unsicherheit reagieren, würde das die Börse ohne Frage mächtig beeinflussen.

Langeweile tut gut beim Investieren

Wer als Investor ruhiger schlafen möchte, der sollte vielleicht darüber nachdenken, abseits des KI-Hypes zu investieren. Hier locken viele Chancen bei Aktien aus vermeintlich langweiligen Sektoren. Aber Langeweile und langfristiger Anlageerfolg passen sehr gut zusammen und bilden die Basis für einen gesunden Schlaf bei Investoren – selbst in hektischen Börsenphasen.