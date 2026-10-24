An den Finanzmärkten läuft in diesem Jahr einiges anders als gewohnt. Wir befinden uns im zweiten Jahr der US-Präsidentschaft, dem sogenannten Midterm-Wahljahr. Diese Phase des vierjährigen politischen Börsenzyklus ist historisch von erhöhter Volatilität und häufig schwächeren Aktienmärkten geprägt.

Doch 2026 scheint dieses Muster bislang nicht aufzugehen. Sowohl die US-Aktienmärkte als auch Bitcoin präsentieren sich ungewöhnlich stark. Die bevorstehenden Zwischenwahlen am 3. November könnten daher einen starken Impuls für den weiteren Verlauf des vierten Quartals geben.

Die Finanzmärkte trotzen ihrer üblichen Saisonalität

Ein Blick auf die vergangenen Midterm-Jahre verdeutlicht, warum diese Phase bei Anlegern als besonders schwierig gilt. Während der S&P 500 und der Nasdaq 100 im Jahr 2014 noch Kursgewinne von elf beziehungsweise 18 Prozent erzielten, endete 2018 für beide Indizes im Minus. 2022 fiel der S&P 500 sogar um 19 Prozent, während der technologieorientierte Nasdaq 100 rund 33 Prozent verlor.

Hinter dieser Schwäche steckt nicht zwangsläufig die Wahl selbst. Vielmehr sorgen mögliche Veränderungen bei Steuern, Staatsausgaben, Regulierung und Handelspolitik für Unsicherheit. Hinzu kommen makroökonomische Faktoren wie die Geldpolitik, die insbesondere 2022 eine entscheidende Rolle spielte.

Interessanterweise dreht sich das Bild nach den Wahlen häufig. In sämtlichen 19 Midterm-Zyklen seit 1950 konnte der S&P 500 in den darauffolgenden zwölf Monaten zulegen – im Durchschnitt um rund 15 Prozent. Eine mögliche Erklärung ist die abnehmende politische Unsicherheit. Selbst eine Blockade zwischen Präsident und Kongress kann von Investoren positiv bewertet werden, weil weitreichende Gesetzesänderungen dadurch unwahrscheinlicher werden.

Quelle: Tradingview

2026 verläuft bislang jedoch anders. Nach einer deutlichen Schwächephase im ersten Quartal starteten die Aktienmärkte eine beeindruckende Rally, die sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq auf neue Rekordstände führte. Erst in den vergangenen Wochen zeigten sich insbesondere im Technologiesektor erste Schwächesignale. Der Nasdaq musste inzwischen dreimal seine Bull Market Support Band testen, konnte diese wichtige charttechnische Unterstützung bislang allerdings verteidigen.

Auch Bitcoin bricht mit seinem historischen Muster

Eine vergleichbare Abweichung von der üblichen Saisonalität beobachten wir bei Bitcoin. Grundsätzlich gilt das vierte Quartal als besonders starke Phase für die Kryptowährung. Seit 2013 schloss Bitcoin acht von 13 vierten Quartalen mit Kursgewinnen ab. Allerdings wird diese Statistik erheblich durch außergewöhnliche Bullenmarktjahre wie 2013, 2017 und 2020 verzerrt.

Betrachtet man stattdessen ausschließlich die Midterm-Jahre, ergibt sich ein anderes Bild: 2014 verlor Bitcoin im vierten Quartal rund 17 Prozent, 2018 etwa 42 Prozent und 2022 rund 15 Prozent. Alle drei Jahre fielen gleichzeitig in die klassische Bärenmarktphase des Bitcoin-Halving-Zyklus.

In diesem Jahr könnte sich das Muster jedoch grundlegend verändern. Nach einem rund neun Monate andauernden Bärenmarkt gelang Bitcoin bereits im August die charttechnische Trendwende. Mit der Rückeroberung des 200-Tage-Durchschnitts, dem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar und schließlich der Überwindung des Mai-Hochs bei rund 82.000 Dollar hat die Kryptowährung wichtige bullische Signale gesendet.

Das mögliche Zyklustief wurde bereits Ende Juni bei rund 58.500 Dollar erreicht – ungewöhnlich früh im Vergleich zu den vergangenen Midterm-Zyklen.

Eine weitere interessante Parallele: In den zwölf Monaten nach den Midterms 2014, 2018 und 2022 konnte Bitcoin jeweils zwischen rund 24 und 92 Prozent zulegen. Allerdings ist die Datenbasis mit lediglich drei Beobachtungen äußerst klein. Zudem lässt sich der Einfluss der US-Wahlen kaum vom traditionellen Bitcoin-Halving-Zyklus trennen.

Werden die Midterms zum Auslöser einer Tech-Korrektur?

Gerade weil die Aktienmärkte ihre übliche Schwächephase bislang weitgehend übersprungen haben, könnte die bevorstehende Wahl besonders interessant werden.

Die aktuelle Rally wird maßgeblich vom KI-Boom getragen. Wie konzentriert diese Entwicklung inzwischen ist, verdeutlicht ein Blick auf die breite Performance: Obwohl der S&P 500 seit Jahresbeginn rund 14 Prozent gewonnen hat, liegen mehr als 40 Prozent seiner Mitglieder im Minus. Der Aufschwung hängt damit überproportional von wenigen großen Technologieunternehmen ab.

Politisch profitiert dieser Sektor von der vergleichsweise wirtschaftsfreundlichen Ausrichtung der Trump-Regierung. Mit dem AI Action Plan vom Juli 2025 und weiteren Maßnahmen zur Deregulierung versucht Washington, Investitionen in KI-Infrastruktur zu beschleunigen und regulatorische Hindernisse abzubauen. Ein Machtwechsel im Kongress könnte dieses günstige Umfeld zumindest teilweise infrage stellen.

Aktuelle Prognosemärkte sehen die Demokraten mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent als Favoriten für die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Selbst eine Mehrheit im Senat wird ihnen inzwischen mit etwa 66 Prozent Wahrscheinlichkeit zugetraut.

Damit steigt das Risiko einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle der Technologiebranche, neuer regulatorischer Initiativen und politischer Blockaden. Zwar bliebe Trump auch nach einem demokratischen Wahlsieg Präsident, doch die politische Unsicherheit könnte Investoren dazu veranlassen, die hohen Bewertungen der Tech-Unternehmen kritischer zu hinterfragen.

Hinzu kommen zwei weitere Risikofaktoren: Die zunehmend diskutierte Frage, ob die gewaltigen KI-Investitionen tatsächlich entsprechende Gewinne hervorbringen werden, und das weiterhin schwierige Zinsumfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt aktuell deutlich über fünf Prozent. Solch hohe Renditen belasten insbesondere wachstumsorientierte Unternehmen.

Ein demokratischer Wahlsieg könnte deshalb der entscheidende Auslöser für eine Korrektur sein – vor allem, wenn der Nasdaq gleichzeitig seine charttechnische Unterstützung verliert.

Allerdings dürfte ein Machtwechsel inzwischen zumindest teilweise eingepreist sein. Entscheidend wäre deshalb vor allem, ob das Wahlergebnis die Erwartungen der Anleger übertrifft und welche konkreten politischen Veränderungen daraus folgen.

Was würde eine Tech-Korrektur für Bitcoin bedeuten?

Sollte es tatsächlich zu einem stärkeren Ausverkauf bei Technologieaktien kommen, dürfte auch Bitcoin zunächst unter Druck geraten. Beide Anlageklassen reagieren empfindlich auf Veränderungen des allgemeinen Risikoappetits und der Liquiditätsbedingungen. Wenn institutionelle Investoren Risiken reduzieren, verkaufen sie häufig auch Bitcoin. Gehebelte Positionen und daraus resultierende Zwangsliquidationen können solche Bewegungen am Kryptomarkt zusätzlich verstärken.

Entscheidend wird jedoch sein, was nach einer möglichen ersten Verkaufswelle passiert. Während der Technologiesektor von Rekordständen kommt, hat Bitcoin gerade erst einen monatelangen Bärenmarkt hinter sich gelassen. Gemessen an der relativen Kursentwicklung der vergangenen Monate besteht damit grundsätzlich noch erhebliches Aufholpotenzial gegenüber den Aktienmärkten. Ob dieses ausgeschöpft wird, hängt allerdings von der weiteren Nachfrage ab.

Und hier könnte sich der fundamentale Investmentcase für Bitcoin erneut stärker in den Vordergrund schieben. Während das KI-Narrativ zunehmend durch Zweifel an der Finanzierbarkeit der gewaltigen Investitionen belastet wird, rückt bei Bitcoin die prekäre Schuldensituation der USA in den Fokus. Die steigenden Staatsanleiherenditen verteuern die Refinanzierung der amerikanischen Staatsschulden und erhöhen damit langfristig den finanzpolitischen Handlungsdruck.

Aus meiner Sicht liegt darin ein wesentlicher Bestandteil des Bitcoin-Investmentcases: Je größer die Zweifel an der langfristigen Stabilität des schuldenbasierten Dollar-Systems werden, desto interessanter könnte ein knappes, staatlich unabhängiges Asset als alternativer Wertspeicher werden.

Kurzfristig sind hohe Zinsen allerdings auch für Bitcoin problematisch. Langfristig könnte die wachsende Schuldenlast jedoch den Druck auf die US-Notenbank erhöhen, die Finanzierungsbedingungen wieder zu lockern. Sollte eine ernsthafte Störung am Anleihemarkt sogar Liquiditätsmaßnahmen der Fed erforderlich machen, könnte Bitcoin von einer erneuten Ausweitung der Dollar-Liquidität profitieren.

Die entscheidenden Wochen stehen bevor

Die kommenden Wochen könnten somit richtungsweisend werden. Bereits am 28. Oktober steht die nächste Fed-Zinsentscheidung an. Der Markt erwartet mehrheitlich eine Zinspause, rechnet für Dezember allerdings mit einer weiteren Erhöhung. Wenige Tage später folgen die Midterm-Wahlen.

Für Bitcoin treffen damit zwei gegensätzliche Entwicklungen aufeinander: Einerseits droht durch mögliche Turbulenzen am Aktienmarkt kurzfristiger Gegenwind. Andererseits hat sich die Kryptowährung bereits ungewöhnlich früh aus ihrem Bärenmarkt befreit und könnte bei einer Verbesserung der Liquiditätsbedingungen erhebliches Aufholpotenzial entfalten.

Ob Bitcoin seinen neuen Aufwärtstrend verteidigen kann, dürfte deshalb weniger vom Wahlausgang allein abhängen als von dessen Auswirkungen auf die Anleihemärkte, die Geldpolitik und den allgemeinen Risikoappetit.

Denke langfristig!

Beim Investieren in Kryptowährungen können fehlende Regeln, FOMO und falsche Positionsgrößen teuer werden. In einer neuen Analyse auf decentralist erfährst du sieben typische Fehler bei Investments in den Krypto-Markt – und wie man die eigene Strategie auf den Prüfstand stellt.