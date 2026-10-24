Huthi-Rebellen melden Tote in Sanaa

dpa-AFX · Uhr
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SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben nach einem Luftangriff mehrere Tote gemeldet. Im Westen der jemenitischen Metropole Sanaa seien vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere verwundet worden, berichtete der Fernsehsender Al-Masirah, der von der Miliz betrieben wird. Die Huthi machten Saudi-Arabien für den Angriff verantwortlich.

Augenzeugen berichteten auch von Luftangriffen westlich von Sanaa. Dort seien Rauchwolken zu sehen gewesen, hieß es. In der Hafenstadt Mokka seien rund 20 Luftangriffe erfolgt, berichtete der Huthi-Sender Al-Masirah. Von saudischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.

Unterdessen meldete der Zivilschutz in Saudi-Arabien eine Warnung für die Städte Mekka, Dschidda, Janbu und Taif. Kurze Zeit später gab es Entwarnung. Details oder ob es sich um einen Raketenangriff der Huthi handelte, gab es zunächst nicht.

Der Bürgerkrieg im Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Rebellen zurückzudrängen./arb/DP/zb

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