Wochenrückblick – Inflationszahlen und Quartalszahlen bewegen die Märkte
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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
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|Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
In der zurückliegenden Woche standen vor allem neue Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA, die laufende US-Quartalsberichtssaison sowie mehrere Unternehmensmeldungen aus dem Technologie-, Raumfahrt- und Konsumgütersektor im Fokus. Während sich der DAX® am Freitagvormittag schwächer zeigte, reagierten insbesondere US-Technologiewerte empfindlich auf die höheren US-Preisindikatoren und die anhaltende Debatte über die Tragfähigkeit hoher KI-Investitionen. Zudem rückten Tesla, SpaceX und Procter & Gamble in den Mittelpunkt des Marktgeschehens.
Globaler Aktienmarkt – Globaler Aktienmarkt – Gute Quartalszahlen treffen auf Inflations- und Zinssorgen
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Wochenverlauf vergleichsweise robust, gab zum Wochenausklang jedoch nach. Der DAX® notierte am Freitagvormittag bei rund 25.371 Punkten. Damit lag er rund 0,98 % unter dem Schlusskurs des vergangenen Freitags bei etwa 25.623 Punkten. Zwischenzeitlich hatten etwas nachgebende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen unterstützt, zum Ende der Woche überwogen jedoch die vorsichtigeren Töne.
Gemischter fiel das Bild an den US-Märkten aus. Der S&P 500® schloss am Donnerstag bei circa 7.663 Punkten und damit praktisch auf dem Niveau des Schlusskurses vom Freitag der Vorwoche bei 7.659 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average® beendete den Donnerstag bei 52.867 Punkten und lag damit rund 1,66 % über dem Vorwochenschluss von etwa 52.002 Punkten. Etwas schwächer entwickelte sich hingegen der Nasdaq-100®, der am Donnerstag bei 28.958 Punkten schloss und damit rund 0,8 % unter dem Schlusskurs des vergangenen Freitags von 29.187 Punkten lag. Vor allem zur Wochenmitte nahm die Nervosität im Technologiesektor zu. Laut Reuters belasteten Sorgen über höhere Finanzierungskosten und die Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen insbesondere wachstumsstarke Titel.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die Entwicklungen im Nahen Osten beeinflussten auch in dieser Woche die Märkte. Laut Reuters führten Berichte über eine angespannte Sicherheitslage für die Schifffahrt im Golfraum und an der Straße von Hormus zu erhöhter Unsicherheit am Ölmarkt. Da über die Straße von Hormus ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Treibstoffhandels abgewickelt wird, blieb die Entwicklung der Ölpreise ein wichtiger Marktfaktor. Damit bleiben auch die möglichen Folgewirkungen auf Inflation und Zinserwartungen weiterhin im Fokus der Märkte. Zum Wochenschluss zogen die Ölpreise wieder etwas an. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der globalen Ölversorgung blieb weiterhin bestehen.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Ein wichtiges Thema in dieser Woche war die von Elon Musk öffentlich angesprochene mögliche Kombination von Tesla und SpaceX. Musk bezeichnete einen Zusammenschluss als „gute Idee“ und erklärte, dass bei beiden Unternehmen Sonderausschüsse die Möglichkeit einer Transaktion prüfen. Eine endgültige Vereinbarung wurde bislang jedoch noch nicht beschlossen.
Bei Tesla standen in dieser Woche vor allem die Zahlen zum dritten Quartal im Fokus. Der Konzern erzielte einen Umsatz von rund 28,0 Mrd. USD und übertraf mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 USD leicht die Markterwartungen. Positiv fiel zudem der freie Cashflow von rund 1,5 Mrd. USD aus. Gleichzeitig blieb die Profitabilität unter Druck: Das operative Ergebnis lag mit rund 718 Mio. USD deutlich unter dem Vorjahreswert. Zwar erzielte Tesla einen positiven freien Cashflow von rund 1,5 Mrd. USD, allerdings senkte das Unternehmen zugleich seine Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2026 von mehr als 25 Mrd. USD auf rund 20 Mrd. USD. Dies rückte erneut die Frage in den Mittelpunkt, in welchem Umfang Tesla seine ambitionierten Vorhaben in den Bereichen KI und Robotik tatsächlich umsetzen wird.
SpaceX rückte durch starke Unternehmenszahlen zur Wochenmitte zunächst in den Mittelpunkt. Laut Reuters hatten die Stimmung im KI- und Technologiebereich gestützt. Im weiteren Wochenverlauf rückte jedoch wieder stärker die Frage in den Vordergrund, wie hoch die Kosten des anhaltenden Investitionszyklus ausfallen werden.
Bei Procter & Gamble standen die Quartalszahlen im Fokus. Laut Unternehmensveröffentlichung steigerte der Konzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Nettoumsatz um 4,0 % auf 23,3 Mrd. USD. Das organische Umsatzwachstum lag ebenfalls bei 4,0 %. Der Kerngewinn je Aktie erhöhte sich um 1 % auf 2,00 USD. P&G sprach von einer breiten Wachstumsbasis über alle Produktkategorien und alle Regionen hinweg, verwies zugleich aber auf anhaltende geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen.
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Quelle: HSBC
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