Neue Proteste von Frankreichs Gelbwesten angekündigt

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - Während des laufenden Protesttages in Frankreich hat die Gelbwesten-Bewegung bereits neue Demonstrationen für kommende Woche angekündigt. Am 31. Oktober soll es einen "3. Akt" geben, teilten die Organisatoren der vergangenen Veranstaltungen auf ihrer Webseite mit. Sie riefen zu Kundgebungen und Sitzstreiks vor der Nationalversammlung sowie vor sämtlichen Rathäusern Frankreichs auf.

Am kommenden Freitag soll es zudem eine Protestveranstaltung geben, bei der mit Küchenutensilien wie Töpfen und Pfannen Lärm gemacht wird

- eine sogenannte Casserolade.

Der Protest der Gelbwesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit hatte Frankreich zwischen November 2018 und Frühjahr 2019 in Atem gehalten. Ihr Name geht darauf zurück, dass viele der Demonstranten gelbe Warnwesten trugen. Im Zuge der nun stattfindenden Proteste in Frankreich zeigt die Bewegung wieder Präsenz.

Währenddessen verlief der große Demonstrationsaufmarsch in der Hauptstadt Paris, zu dem Gewerkschaften aufgerufen hatten, grundsätzlich ruhig. Medien berichteten von Spannungen in einzelnen anderen französischen Städten./vni/DP/zb

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