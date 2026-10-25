Obama: Was hat es mit dem Gold im Weißen Haus auf sich?

DETROIT (dpa-AFX) - Eineinhalb Wochen vor den Parlamentswahlen in den USA hat sich der demokratische Ex-Präsident Barack Obama in den Wahlkampf eingeschaltet und US-Präsident Donald Trump attackiert. Er warf ihm in einer Rede auf einer demokratischen Wahlkampfveranstaltung in Detroit vor, sich mehr für die Renovierung des Weißen Hauses zu interessieren als sich um die Sorgen der Amerikaner zu kümmern.

"Was hat es mit dem Gold auf sich?", fragte Obama. Trump hatte vor längerem das Oval Office mit Gold verzieren lassen und betont bei öffentlichen Terminen gerne stolz den neuen Look.

Obama-Attacke wegen Handelsstreits mit Kanada

Trump-Kritiker sprechen von Geltungssucht. Obama setzte eine weitere Spitze ab: Er empfahl, dass Trump bei einem US-TV-Sender zu sehen sein sollte, der sich auf Sendungen rund um Hausbau, Inneneinrichtung und Renovierung spezialisiert hat. Obama bezeichnete die Zeit unter Trump als geprägt von Chaos, Grausamkeit, Korruption und Inkompetenz.

Er attackierte Trump auch wegen dessen aggressiven Handelsstreits mit Kanada und der Androhung hoher Zölle. Für den US-Bundesstaat Michigan ist die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland etwa im Automobilbereich wichtig. Obama sagte über Kanada und dessen Bevölkerung: "Das sind die nettesten Menschen."

Obama unterstützt linken Kandidaten El-Sayed

Ex-Präsident Obama kam nach Michigan, um dort den prominenten Demokraten Abdul El-Sayed zu unterstützen. Dieser kandidiert für den Senat und zählt zum linksgerichteten Lager der Demokraten. Es wird ein enges Rennen in dem Bundesstaat vorausgesagt.

Am 3. November finden in den USA die Parlamentswahlen statt. Alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat werden neu vergeben. Trumps Republikaner ringen darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern zu verteidigen. Die oppositionellen Demokraten hoffen auf einen Sieg, um Trumps politische Vorhaben in seiner verbleibenden Amtszeit im Kongress zu erschweren./rin/DP/zb