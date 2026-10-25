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Chartzeit Marktbericht 25.10.2026

So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen

onvista · Uhr
Thema: KI

Einmal mehr lassen KI-Sorgen die Kurse purzeln. Auf den zweiten Blick zeigt sich: Die Lage ist weniger dramatisch, als es die Stimmung vermuten lässt. Gerade solche Phasen lassen sich geschickt nutzen.

Quelle: PeopleImages.com - Yuri A/ Shutterstock
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Diese Woche war für alle, die in der Technologie übergewichtet sind, schwer zu ertragen, auch wenn der Blick auf die reinen Indexstände das Ausmaß der Nervosität kaum erahnen lässt. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht 0,5 Prozent und schloss bei 7.623,68 Punkten, womit er unter seine 50-Tage-Linie fiel.

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