So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Diese Woche war für alle, die in der Technologie übergewichtet sind, schwer zu ertragen, auch wenn der Blick auf die reinen Indexstände das Ausmaß der Nervosität kaum erahnen lässt. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht 0,5 Prozent und schloss bei 7.623,68 Punkten, womit er unter seine 50-Tage-Linie fiel.