Stürmischer Sonntag: Warnungen für Teile Deutschlands

OFFENBACH (dpa-AFX) - Teile Deutschlands müssen sich auf einen stürmischen Sonntag einstellen - es kann durchaus gefährlich werden. Für größere Gebiete im Norden, in der Mitte, im Westen und Südwesten galt am Sonntagmorgen eine amtliche Warnung vor Sturmböen und schweren Sturmböen.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann der Wind in Höhen oberhalb von 600 Metern Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen. "In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde gerechnet werden", hieß es. In nicht so hoch gelegenen Gebieten seien bis zu 70 Stundenkilometer möglich.

Laut Wetterdienst können bei solchen Windgeschwindigkeiten Äste abbrechen und Gegenstände herumfliegen. Möbel, die draußen nicht angebunden sind, sollten gesichert und Abdeckungen befestigt werden.

Im weiteren Tagesverlauf soll der Wind dem DWD zufolge nach kurzer Pause erneut zulegen. An der Nordsee und in höheren Lagen sei mit schwerem Sturm bis hin zu orkanartigen Böen oder Orkanböen zu rechnen. Erst in der Nacht zum Montag soll der Wind nachlassen./cht/DP/zb