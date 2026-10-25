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Kolumne von Stefan Riße

Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet

Acatis · Uhr

Ein Zusammenschluss mit SpaceX soll die Wachstumsfantasie von Tesla retten. Wie die Stimmrechte nach der Fusion verteilt sind, dürfte viele überraschen. Wie der große Gewinner eines solchen Deals heißt, ist aber schon jetzt klar.

Quelle: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock.com
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Jetzt passiert das, was beim Börsengang von SpaceX schon erwartbar war. Beide Unternehmen sondieren die Möglichkeit eines Zusammenschlusses. Noch ist vollkommen unklar, wie dieser vonstattengehen könnte.

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