Plus Kolumne von Stefan Riße

Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet

Acatis · 25.10.2026, 08:00 Uhr Uhr

Ein Zusammenschluss mit SpaceX soll die Wachstumsfantasie von Tesla retten. Wie die Stimmrechte nach der Fusion verteilt sind, dürfte viele überraschen. Wie der große Gewinner eines solchen Deals heißt, ist aber schon jetzt klar.