PlusKolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet
Acatis · Uhr
Ein Zusammenschluss mit SpaceX soll die Wachstumsfantasie von Tesla retten. Wie die Stimmrechte nach der Fusion verteilt sind, dürfte viele überraschen. Wie der große Gewinner eines solchen Deals heißt, ist aber schon jetzt klar.
Jetzt passiert das, was beim Börsengang von SpaceX schon erwartbar war. Beide Unternehmen sondieren die Möglichkeit eines Zusammenschlusses. Noch ist vollkommen unklar, wie dieser vonstattengehen könnte.
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