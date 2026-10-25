Wegen hoher Nachfrage: E-Autos werden teurer

Marktstudie Neuwagen

Frankfurt/Bochum (dpa) - Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter, aber gleichzeitig auch teurer. Die Nachfrage der Verbraucher steigt auch, weil gleichzeitig der Treibstoff für die bislang dominierenden Verbrennermodelle immer kostspieliger wird.

Laut der regelmäßigen Marktstudie des privaten Center Automotive Research (CAR) in Bochum haben Hersteller und Handel im Oktober die Rabatte für Verbrenner und Plug-in-Hybride leicht erhöht. Darunter sind wichtige Volumenmodelle wie VW Golf, Opel Astra und Fiat 500. Bei den Elektroautos wurden hingegen geringere Nachlässe auf den Listenpreis eingeräumt. «Der hohe Spritpreis schafft Luft für etwas höhere Preise bei den Elektroautos», erläutert Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.

Preisabstand wächst wieder

Im Durchschnitt liege der Preis, zu dem ein Neuwagen den Besitzer wechselt, bei Verbrennern 19,6 Prozent unter Liste, während es für E-Autos nur 16,3 Prozent Nachlass gibt. Hier locken allerdings zusätzlich staatliche Förderprämien von bis zu 6.000 Euro, wenn die individuellen wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Das CAR-Institut beobachtet für diese Angaben regelmäßig die Angebotspreise für die jeweils 25 meistverkauften Autos der Kategorien. Der dabei registrierte durchschnittliche Preisunterschied zwischen E-Autos und Verbrennern ist im Oktober auf mehr als 2.900 Euro angewachsen. Bei deutlich niedrigeren Spritpreisen waren im Dezember 2025 die E-Autos nur 1.328 Euro teurer als die Verbrenner.

Für die 20 meistverkauften Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb gab es im Oktober einen durchschnittlichen Preisnachlass von 20,3 Prozent. Hier lockt vor allem der chinesische Hersteller BYD mit bis zu knapp 38 Prozent Rabatt auf den Listenpreis beim Modell Seal 6. Allerdings haben die EU und China zwischenzeitlich vereinbart, die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge zu begrenzen.