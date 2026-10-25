Wochenausblick – Berichtssaison, Notenbanken und Konjunkturdaten im Fokus
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick vor allem auf die Konjunkturseite. In Japan werden die endgültigen Frühindikatoren veröffentlicht, in Deutschland steht mit dem Ifo-Geschäftsklima einer der wichtigsten Stimmungsindikatoren des Monats an. Aus den USA folgen mit dem Chicago Fed National Activity Index und dem Dallas-Fed-Index weitere Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft. Auf Unternehmensseite rückt Verizon mit den Zahlen zum dritten Quartal in den Fokus.
Dienstag:
Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. In Europa stehen unter anderem Novartis und Beiersdorf im Fokus. In den USA folgen unter anderem Coca-Cola, PayPal, Boeing und nachbörslich Visa. Entsprechend breit dürfte das Spektrum möglicher Impulse ausfallen von Pharma und Konsum bis hin zu Zahlungsdienstleistern und Industrie. Konjunkturseitig dürften vor allem das französische Verbrauchervertrauen, die spanische Arbeitslosenquote, die Geldmenge M3 in der Eurozone sowie in den USA die Auftragseingänge langlebiger Güter, das Verbrauchervertrauen und die Neubauverkäufe besondere Beachtung finden.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich die Nachrichtenlage weiter. Auf Unternehmensseite rücken mit UBS und Deutsche Bank zwei große europäische Finanzhäuser in den Mittelpunkt. Daneben berichten unter anderem BASF und Mercedes-Benz. Am Abend dürfte der Fokus in den USA vor allem auf den Zahlen von Alphabet und Microsoft liegen, die als wichtige Gradmesser für Werbemarkt, Cloud-Nachfrage und Investitionsdynamik im Technologiesektor gelten. Konjunkturseitig stehen in Deutschland das NIM-Konsumklima, in den USA der EIA-Ölbericht sowie vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank im Fokus. Die Fed dürfte damit den Takt für die zweite Wochenhälfte entscheidend mitbestimmen.
Donnerstag:
Auch am Donnerstag bleibt der Kalender dicht gefüllt. In Europa berichten unter anderem Société Générale, Volkswagen, Adidas und Shell, während Intel mit ihren Quartalszahlen für Aufmerksamkeit sorgen dürften. Gerade die Mischung aus klassischen Zyklikern, Finanzwerten und großen US-Technologiekonzernen macht den Tag für die Märkte besonders relevant. Auf der Makroseite stehen mit dem US-BIP für das dritte Quartal, den privaten Einkommen und Ausgaben, der vorläufigen PCE-Kernrate sowie den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe mehrere zentrale Veröffentlichungen an. In der Eurozone rücken zusätzlich Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in den Fokus.
Freitag:
Zum Wochenschluss richtet sich der Blick zunächst nach Japan. Dort stehen in der Nacht neben dem Zinsentscheid der Bank of Japan auch Inflations-, Arbeitsmarkt- und Produktionsdaten auf dem Kalender. In Europa folgen die ersten BIP-Schätzungen für Frankreich, Spanien, Österreich, die Niederlande, Italien und die Eurozone. In Deutschland stehen zudem die Arbeitslosenzahlen sowie die vorläufigen Verbraucherpreise im Fokus. Aus den USA kommt mit dem Beschäftigungskostenindex ein wichtiger Kostenindikator hinzu. Auf Unternehmensseite dürften vor allem BP in Europa sowie Chevron und AbbVie in den USA im Blick stehen. Damit endet die Woche mit einer dichten Mischung aus Geldpolitik, Wachstumsdaten, Inflationssignalen und Unternehmenszahlen.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick vor allem auf die Konjunkturseite. In Japan werden die endgültigen Frühindikatoren veröffentlicht, in Deutschland steht mit dem Ifo-Geschäftsklima einer der wichtigsten Stimmungsindikatoren des Monats an. Aus den USA folgen mit dem Chicago Fed National Activity Index und dem Dallas-Fed-Index weitere Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft. Auf Unternehmensseite rückt Verizon mit den Zahlen zum dritten Quartal in den Fokus.
Dienstag:
Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. In Europa stehen unter anderem Novartis und Beiersdorf im Fokus. In den USA folgen unter anderem Coca-Cola, PayPal, Boeing und nachbörslich Visa. Entsprechend breit dürfte das Spektrum möglicher Impulse ausfallen von Pharma und Konsum bis hin zu Zahlungsdienstleistern und Industrie. Konjunkturseitig dürften vor allem das französische Verbrauchervertrauen, die spanische Arbeitslosenquote, die Geldmenge M3 in der Eurozone sowie in den USA die Auftragseingänge langlebiger Güter, das Verbrauchervertrauen und die Neubauverkäufe besondere Beachtung finden.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich die Nachrichtenlage weiter. Auf Unternehmensseite rücken mit UBS und Deutsche Bank zwei große europäische Finanzhäuser in den Mittelpunkt. Daneben berichten unter anderem BASF und Mercedes-Benz. Am Abend dürfte der Fokus in den USA vor allem auf den Zahlen von Alphabet und Microsoft liegen, die als wichtige Gradmesser für Werbemarkt, Cloud-Nachfrage und Investitionsdynamik im Technologiesektor gelten. Konjunkturseitig stehen in Deutschland das NIM-Konsumklima, in den USA der EIA-Ölbericht sowie vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank im Fokus. Die Fed dürfte damit den Takt für die zweite Wochenhälfte entscheidend mitbestimmen.
Donnerstag:
Auch am Donnerstag bleibt der Kalender dicht gefüllt. In Europa berichten unter anderem Société Générale, Volkswagen, Adidas und Shell, während Intel mit ihren Quartalszahlen für Aufmerksamkeit sorgen dürften. Gerade die Mischung aus klassischen Zyklikern, Finanzwerten und großen US-Technologiekonzernen macht den Tag für die Märkte besonders relevant. Auf der Makroseite stehen mit dem US-BIP für das dritte Quartal, den privaten Einkommen und Ausgaben, der vorläufigen PCE-Kernrate sowie den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe mehrere zentrale Veröffentlichungen an. In der Eurozone rücken zusätzlich Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in den Fokus.
Freitag:
Zum Wochenschluss richtet sich der Blick zunächst nach Japan. Dort stehen in der Nacht neben dem Zinsentscheid der Bank of Japan auch Inflations-, Arbeitsmarkt- und Produktionsdaten auf dem Kalender. In Europa folgen die ersten BIP-Schätzungen für Frankreich, Spanien, Österreich, die Niederlande, Italien und die Eurozone. In Deutschland stehen zudem die Arbeitslosenzahlen sowie die vorläufigen Verbraucherpreise im Fokus. Aus den USA kommt mit dem Beschäftigungskostenindex ein wichtiger Kostenindikator hinzu. Auf Unternehmensseite dürften vor allem BP in Europa sowie Chevron und AbbVie in den USA im Blick stehen. Damit endet die Woche mit einer dichten Mischung aus Geldpolitik, Wachstumsdaten, Inflationssignalen und Unternehmenszahlen.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetheute, 08:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
PlusKurs büßte 2026 ein Fünftel ein