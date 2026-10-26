Aktien Wien Schluss: Börse am Nationalfeiertag geschlossen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag wegen des österreichischen Nationalfeiertags geschlossen geblieben. Am Dienstag wird der Handel regulär wieder aufgenommen./mik/ger/APA/he
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