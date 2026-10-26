ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Dabei würden aber das starke Profil der wiederkehrenden Umsätze und die verbesserten Margenaussichten übersehen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:25 / GMT
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