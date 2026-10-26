ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SpaceX auf 250 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Deutsche Bank

Das könnte dich auch interessieren

Elon Musk bestätigt Gerüchte
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss21. Okt. · dpa-AFX
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss
Chipaktien wieder gefragt
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas21. Okt. · dpa-AFX
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen