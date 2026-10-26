Atoss: Die höhere Marge spricht für weitere Kursgewinne

Was bewegt die Aktie?

Atoss Software entwickelt Programme für Personaleinsatz und Arbeitszeit. Dazu gehören Dienstpläne, Schichtplanung und Zeiterfassung. Krankenhäuser, Logistikunternehmen und Handelsketten zählen zu den Kunden. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Freitag fiel der Aktienkurs zunächst deutlich; am Montag folgt ein Anstieg von mehr als acht Prozent.

Die Geschäftszahlen zeigen eine deutlich höhere Profitabilität. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um elf Prozent auf 52,6 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, um 23 Prozent auf 21,1 Millionen Euro zunahm. Damit wuchs der operative Gewinn mehr als doppelt so schnell wie der Umsatz.

Die operative Marge verbesserte sich von 36 auf 40 Prozent, also um vier Prozentpunkte. Von jedem Euro Umsatz bleiben damit 40 Cent als operativer Gewinn. Auch der Nettogewinn legte kräftig zu: Er stieg um 17 Prozent auf 14,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erhöhte Atoss das Ziel für die operative Marge von 34 auf 37 Prozent.

Beim Umsatz ist der Wechsel vom Lizenzgeschäft zum Cloud-Modell zu berücksichtigen. Im Lizenzmodell zahlt der Kunde einmalig einen größeren Betrag für die Software. Beim Cloud-Modell fallen stattdessen monatliche Gebühren an, wodurch sich die Einnahmen über einen längeren Zeitraum verteilen. Dieser Wechsel kann kurzfristig zu einer schwächeren Umsatzentwicklung beitragen.

Mittel- bis langfristig bietet das Cloud-Modell wiederkehrende und besser planbare Umsätze. Solche Einnahmen bewerten Anleger typischerweise höher. Wenn sie diese Eigenschaften bei Atoss stärker berücksichtigen, könnte das weitere Kursgewinne begünstigen. Die höhere Profitabilität und das angehobene Margenziel geben der positiven Einschätzung zusätzliche Substanz.

Charttechnik

Nach dem Rückgang von 124 auf 65 Euro zu Jahresbeginn folgte eine Aufwärtsbewegung. Am Freitag fiel die Aktie zwischenzeitlich wieder deutlich unter 90 Euro und erreichte dabei eine Unterstützung im Bereich früherer Hochs. Bis zum Handelsschluss stieg der Kurs bereits wieder etwas.

Am Montag startete die Aktie bei etwa 90 Euro. Die nächsten relevanten Kursmarken auf der Oberseite liegen bei 100 und 103 Euro. Der Anstieg von mehr als acht Prozent könnte den Beginn weiterer Kursgewinne markieren.

Martins Einschätzung

Die starke Abwärtsreaktion am Freitag passt schwer zu den deutlich gestiegenen Gewinnen und der höheren Margenprognose. Atoss ist mit dem Wechsel zu wiederkehrenden Cloud-Einnahmen attraktiv aufgestellt. Wenn Anleger die bessere Planbarkeit dieser Umsätze stärker gewichten, erscheint ein zügiger Anstieg über 100 und anschließend über 103 Euro plausibel.