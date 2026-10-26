Atoss-Aktie nach starken Quartalszahlen

Atoss: Die höhere Marge spricht für weitere Kursgewinne

onvista · Uhr

Die Atoss-Aktie steigt nach dem deutlichen Kursverlust am Freitag um mehr als acht Prozent. Das Unternehmen steigert den Gewinn deutlich stärker als den Umsatz und erhöht sein Margenziel für das Gesamtjahr. Der Wechsel zum Cloud-Modell macht wiederkehrende Einnahmen zunehmend interessant.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Atoss Software entwickelt Programme für Personaleinsatz und Arbeitszeit. Dazu gehören Dienstpläne, Schichtplanung und Zeiterfassung. Krankenhäuser, Logistikunternehmen und Handelsketten zählen zu den Kunden. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Freitag fiel der Aktienkurs zunächst deutlich; am Montag folgt ein Anstieg von mehr als acht Prozent.

Die Geschäftszahlen zeigen eine deutlich höhere Profitabilität. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um elf Prozent auf 52,6 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, um 23 Prozent auf 21,1 Millionen Euro zunahm. Damit wuchs der operative Gewinn mehr als doppelt so schnell wie der Umsatz.

Die operative Marge verbesserte sich von 36 auf 40 Prozent, also um vier Prozentpunkte. Von jedem Euro Umsatz bleiben damit 40 Cent als operativer Gewinn. Auch der Nettogewinn legte kräftig zu: Er stieg um 17 Prozent auf 14,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erhöhte Atoss das Ziel für die operative Marge von 34 auf 37 Prozent.

Beim Umsatz ist der Wechsel vom Lizenzgeschäft zum Cloud-Modell zu berücksichtigen. Im Lizenzmodell zahlt der Kunde einmalig einen größeren Betrag für die Software. Beim Cloud-Modell fallen stattdessen monatliche Gebühren an, wodurch sich die Einnahmen über einen längeren Zeitraum verteilen. Dieser Wechsel kann kurzfristig zu einer schwächeren Umsatzentwicklung beitragen.

Mittel- bis langfristig bietet das Cloud-Modell wiederkehrende und besser planbare Umsätze. Solche Einnahmen bewerten Anleger typischerweise höher. Wenn sie diese Eigenschaften bei Atoss stärker berücksichtigen, könnte das weitere Kursgewinne begünstigen. Die höhere Profitabilität und das angehobene Margenziel geben der positiven Einschätzung zusätzliche Substanz.

Charttechnik

Nach dem Rückgang von 124 auf 65 Euro zu Jahresbeginn folgte eine Aufwärtsbewegung. Am Freitag fiel die Aktie zwischenzeitlich wieder deutlich unter 90 Euro und erreichte dabei eine Unterstützung im Bereich früherer Hochs. Bis zum Handelsschluss stieg der Kurs bereits wieder etwas.

Am Montag startete die Aktie bei etwa 90 Euro. Die nächsten relevanten Kursmarken auf der Oberseite liegen bei 100 und 103 Euro. Der Anstieg von mehr als acht Prozent könnte den Beginn weiterer Kursgewinne markieren.

Martins Einschätzung

Die starke Abwärtsreaktion am Freitag passt schwer zu den deutlich gestiegenen Gewinnen und der höheren Margenprognose. Atoss ist mit dem Wechsel zu wiederkehrenden Cloud-Einnahmen attraktiv aufgestellt. Wenn Anleger die bessere Planbarkeit dieser Umsätze stärker gewichten, erscheint ein zügiger Anstieg über 100 und anschließend über 103 Euro plausibel.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ATOSS Software

Das könnte dich auch interessieren

Cloudwachstum und Robotik stärken Amazon
Amazon: Das Kursziel von 350 Dollar ist realistisch20. Okt. · onvista
Amazon: Das Kursziel von 350 Dollar ist realistisch
Quartalszahlen und Ausbau der KI-Kapazität
Spacex: KI-Umsatz wächst rasant, die Bewertung bleibt hoch21. Okt. · onvista
Das SpaceX-Logo.
Technologie-Konzern
Die Bewertung erhöht das Kursrisiko bei Siemens20. Okt. · onvista
Siemens-Schriftzug an der Gebäudefassade in Vélizy-Villacoublay
Höhere Umsatzprognose und bessere Margen
Super Micro Computer: Die Risiken bleiben trotz Umsatzsprung hoch21. Okt. · onvista
Super Micro Computer: Die Risiken bleiben trotz Umsatzsprung hoch
Immobilienaktie mit höherem Ertragspotenzial
Grand City: LEG-Beteiligung treibt die Aktie um 6,7 Prozent21. Okt. · onvista
Grand City: LEG-Beteiligung treibt die Aktie um 6,7 Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen