Bayer: Doppelter Erfolg! Lumentum mit KI-Fantasie, SK Hynix vor Bonus?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer: Zwei Pharma-Erfolge – neue Hoffnung für die Aktie?

Gleich zwei positive Nachrichten aus der Medikamentenentwicklung sorgen bei Bayer für Aufmerksamkeit. Ein Krebsmedikament liefert überzeugende Studienergebnisse, während ein neuer Wirkstoff einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum internationalen Markt macht. Können diese Erfolge dem Pharmageschäft neuen Schwung verleihen und die Perspektiven für die Bayer-Aktie nachhaltig verbessern?

Lumentum: Wie weit trägt die KI-Fantasie?

Die Investmentbank Jefferies wird für Lumentum noch optimistischer und sieht großes Potenzial durch den steigenden Bedarf an KI-Infrastruktur. Doch vor den anstehenden Quartalszahlen stellt sich eine entscheidende Frage: Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen und mit seinem Ausblick überzeugen? Auch mögliche Engpässe in der Produktion könnten eine wichtige Rolle spielen.

SK Hynix: Kommt die Milliarden-Sonderdividende?

Bei SK Hynix stehen spannende Entscheidungen bevor. Neben den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen sorgt eine mögliche Sonderdividende für Gesprächsstoff. Gleichzeitig beschäftigen der abgesagte Börsengang der Tochter Solidigm und die wachsende Konkurrenz aus China die Anleger. Wird der nächste Unternehmensbericht neue Zuversicht schaffen oder bleiben wichtige Fragen offen?