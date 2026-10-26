Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben

Was bewegt die Aktie?

Bayer profitiert von Fortschritten bei zwei Medikamenten, die für das künftige Pharmageschäft Bedeutung haben. Die Aktie legt um 3,4 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Werten im Dax. Im Mittelpunkt stehen bessere Behandlungsergebnisse bei Prostatakrebs sowie die Aussicht auf eine chinesische Zulassung für einen Wirkstoff zur Schlaganfallvorsorge.

Bei dem Krebsmedikament zeigt der Vergleich zweier Patientengruppen einen deutlichen Vorteil für die zusätzliche Behandlung. Beide Gruppen erhielten eine Hormonbehandlung und eine Strahlentherapie; eine Gruppe bekam ergänzend das Medikament, die andere ein wirkungsloses Vergleichsmittel, ein sogenanntes Placebo. Die Ergebnisse mit dem zusätzlichen Krebsmedikament fielen deutlich besser aus als in der Vergleichsgruppe.

Diese Ergebnisse eröffnen die Möglichkeit, das Medikament künftig bei weiteren bestimmten Formen von Prostatakrebs einzusetzen. Wenn eine entsprechende Zulassungserweiterung gelingt, könnte Bayer eine größere Patientenbasis erreichen. Das ist für den Konzern besonders relevant, weil in den kommenden Jahren einige Patente im Pharmabereich auslaufen und Bayer dadurch wegfallende Einnahmen ausgleichen muss.

Der zweite Fortschritt betrifft einen Wirkstoff, der bei Schlaganfallpatienten das Risiko eines erneuten Schlaganfalls reduzieren soll. Die Risikosenkung beträgt rund 26 Prozent. Eine Zulassung in China könnte einen ersten wichtigen Schritt darstellen, während die zuständigen Stellen in anderen Ländern die Zulassungsanträge noch prüfen. Eine chinesische Genehmigung könnte auch weitere Zulassungen erleichtern.

Beide Entwicklungen bieten Bayer damit die Chance, einen Teil der künftig wegfallenden Medikamenteneinnahmen zu ersetzen. Voraussetzung dafür sind die jeweiligen Zulassungen beziehungsweise eine Erweiterung des zugelassenen Einsatzbereichs. Zugleich bleiben die Prozessrisiken für die Aktie relevant. Die positiven Nachrichten aus der Pharmaentwicklung stehen damit neben einem weiterhin wesentlichen Risiko für die Bewertung.

Charttechnik

Die Bayer-Aktie zeigt über die vergangenen sechs Monate Ansätze einer Bodenbildung. Nach einem Anstieg von rund 33 auf 53 Euro gab der Kurs etwa die Hälfte dieses Gewinns wieder ab. Zuletzt folgte eine dynamischere Aufwärtsbewegung.

Wenn die Aktie höhere Tiefpunkte ausbildet und über die jüngsten Zwischenhochs steigt, bestätigt das die erneute Aufwärtsfolge. Dann kommen zunächst etwa 48 Euro und anschließend der Bereich knapp über 50 Euro als nächste Kursziele infrage. Bei einer Fortsetzung dieser Bewegung liegt ein weiter entferntes Ziel bei rund 54 Euro.

Martins Einschätzung

Die Fortschritte im Pharmageschäft geben der positiven Kursbewegung eine fundamentale Grundlage. Eine breitere Patientenbasis beim Krebsmedikament und zusätzliche Zulassungen beim Schlaganfallwirkstoff könnten helfen, Einnahmeausfälle durch auslaufende Patente teilweise auszugleichen. Die Prozessrisiken bleiben dabei ein wesentlicher Bewertungsfaktor.

Für ein stärkeres charttechnisches Signal braucht die Aktie höhere Tiefpunkte und den Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs. Gelingt beides, gewinnt das Szenario weiterer Kursanstiege in Richtung 48 und anschließend über 50 Euro an Gewicht.