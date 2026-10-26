Was bewegt die Aktie?

Vonovia hat innerhalb von zwölf Monaten einen deutlichen Kursverlust verzeichnet. Die Aktie fiel von knapp 29 Euro auf knapp 16 Euro und näherte sich damit erneut ihrem Kursniveau beim Börsengang. Zu den Belastungen gehören steigende Inflationszahlen, höhere Renditen und die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch die Hypothekenzinsen steigen, während sich der Neubau verteuert.

Zusätzliche Risiken entstehen durch die politischen Vorhaben zur Vergesellschaftung privater Wohnungsbestände in Berlin. Entsprechende Gesetze sollen 2028 kommen; ihre konkrete Ausgestaltung ist offen. Für Vonovia stellt sich damit die Frage, unter welchen Voraussetzungen Wohnungsbestände betroffen sein könnten und welche Entschädigung dafür vorgesehen wäre. Die Höhe einer möglichen Entschädigung gehört deshalb zu den wesentlichen Punkten dieser politischen Unsicherheit.

Ein geplantes Investitionsschutzgesetz soll die rechtlichen Hürden für solche Eingriffe erhöhen. Vorgesehen ist, Entschädigungen am gutachterlich ermittelten Verkehrswert auszurichten und strengere Anforderungen an die Begründung einer Vergesellschaftung zu stellen. Dazu gehört der Nachweis, dass der Eingriff die einzige verbleibende Möglichkeit darstellt. Wenn diese Vorgaben Gesetz werden, könnten sie den Schutz privater Wohnungsbestände gegenüber einer Vergesellschaftung stärken.

Dem politischen Risiko steht eine niedrige Börsenbewertung gegenüber: Vonovias Marktkapitalisierung beträgt nur einen Bruchteil des Immobilienwerts im Unternehmen. Übernahmen und Teilübernahmen im Immobiliensektor zeigen zugleich ein mögliches Szenario für niedrig bewertete Immobilienaktien. Solange Unternehmensanteile entsprechend günstig bewertet sind, könnte ihr Erwerb für große Immobilieninvestoren interessanter sein als der direkte Kauf weiterer Immobilien. Auch Vonovia kommt unter dieser Bedingung als Kandidat für Beteiligungskäufe infrage.

Charttechnik

Der Bereich um 15 Euro bildet eine wichtige Unterstützung. Seit dem Börsengang 2013 führte die Kursbewegung von etwa 15 auf 59 Euro, anschließend zurück auf 15 Euro und später erneut auf 33 Euro. Mit knapp 16 Euro liegt die Aktie inzwischen wieder nahe dem Ausgangsniveau.

Gelingt hier eine Bodenbildung, eröffnet sich in den kommenden Monaten die Chance auf einen Anstieg in den Bereich um 20 Euro. Diese Marke beschreibt ein mögliches Erholungsszenario, dessen Voraussetzung eine Stabilisierung des Kurses ist.

Martins Einschätzung

Vonovia ist auf dem stark gesunkenen Kursniveau ein interessanter Kandidat für eine Trendwende. Die Entwicklung von Mieten und Immobilienpreisen sowie die Unterstützung um 15 Euro sprechen für eine mögliche Stabilisierung. Politische Risiken bleiben bestehen; bei erfolgreicher Bodenbildung erscheint ein Anstieg auf etwa 20 Euro möglich.