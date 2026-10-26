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Bitcoins Ursprungsidee: Ad absurdum geführt? 💡| Börse Stuttgart
Börse Stuttgart · Uhr
Bitcoins ursprüngliche Vision als elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld ist heute ad absurdum geführt: Bitcoin dient längst als reiner Wertspeicher. Die tatsächliche Revolution im Zahlungsverkehr findet woanders statt: Stablecoins übernehmen das Bezahlen und werden künftig mit KI-Agenten für autonome Machine-to-Machine-Transaktionen und Tokenisierungsmodelle verknüpft.
Zum ganzen Video ► https://youtu.be/NWAcvg7uRLI
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