Comfort: Der Kurssturz überzieht die Wachstumsrisiken

Was bewegt die Aktie?

Comfort Systems installiert und wartet in den USA Anlagen für Klima, Lüftung, Heizung, Sanitär und Elektrotechnik. Rechenzentren bilden derzeit einen wichtigen Wachstumsmotor für den Gebäudetechnikdienstleister. Damit hängt die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mit den Investitionen in Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) zusammen. Gerade diesen Bereich betrifft aktuell eine negative Stimmung an der Börse.

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein kräftiges Wachstum: Der Umsatz steigt um 54 Prozent auf rund 3,8 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Comfort Systems die Erwartungen um 370 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie wächst zugleich um 70 Prozent auf 13,91 Dollar. Das Gewinnwachstum fällt damit stärker aus als der bereits deutliche Umsatzanstieg.

Die Aktie verliert nach den Zahlen dennoch zehn Prozent. Innerhalb weniger Tage fällt der Kurs von etwa 1.830 auf 1.111 Dollar. Der Rückgang erscheint angesichts der Geschäftsentwicklung überzogen: Comfort Systems verzeichnet eine robuste Nachfrage, hohe Kundenverpflichtungen und einen sehr starken Auftragsbestand. Die Skepsis gegenüber der Dauerhaftigkeit des durch Rechenzentren getriebenen Wachstums dürfte die Kursentwicklung derzeit wesentlich bestimmen.

Parallel zum Kursrückgang sinkt die Bewertung deutlich. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis geht von mehr als 45 auf 20,8 zurück und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Das Verhältnis dieser Kennzahl zum Gewinnwachstum beträgt weit weniger als 0,6. Zusammen mit der starken Nachfrage ergibt das eine günstige Bewertung. Entscheidend für die weitere Einordnung bleibt die Investitionstätigkeit im Rechenzentrumsbereich: Halten die Betreiber ihre Ausgaben aufrecht, kann Comfort Systems weiter von diesem Wachstum profitieren.

Charttechnik

Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der Slow-Stochastik-Indikator liegen jeweils auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen drei Jahre. Beide signalisieren eine technisch überverkaufte Aktie. Damit erscheint eine Bodenbildung inzwischen wahrscheinlicher als eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Der Bruch einer Trendlinie und eine zwischenzeitliche Konsolidierung innerhalb der Abwärtsbewegung verstärken allerdings das technische Risiko. Die nächste größere Unterstützung liegt um 1.000 Dollar. Vom Kursniveau bei 1.111 Dollar entspricht das einem weiteren Rückgang von ungefähr zehn Prozent.

Ein zügiger Anstieg über 1.200 Dollar würde die Aussicht auf eine Gegenbewegung verbessern. Als nächstes mögliches Kursziel kommen dann etwa 1.500 Dollar infrage.

Martins Einschätzung

Der Kursrückgang erscheint übertrieben. Starkes Umsatzwachstum, ein noch stärkerer Gewinnanstieg und der hohe Auftragsbestand treffen auf eine deutlich günstigere Bewertung. Die Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung bleibt eine anhaltend hohe Investitionstätigkeit der Rechenzentrumsbetreiber.

Für eine mögliche Gegenbewegung bis 1.500 Dollar sind zugleich Risiken bis knapp unter 1.000 Dollar einzukalkulieren. Daraus ergibt sich näherungsweise ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,8 bis 1,9 zu eins. Dieses Verhältnis ist attraktiv, setzt aber die Bereitschaft voraus, weitere Kursverluste zu tragen.