Creditreform: Selbstständigkeit als Ausweg aus Krise - viele Firmen neu gegründet

Berlin, 26. ⁠Okt (Reuters) - Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Bundesweit wurden 2025 rund 183.000 Firmen neu gegründet und damit 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie am Montag aus Berechnungen des Mannheimer ZEW-Instituts ‌und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Der Anstieg gehe jedoch vor allem auf sogenannte Kleinerwerbsgründungen zurück. "Im Zuge der Wirtschaftskrise suchen viele ihr Heil in der Selbstständigkeit, oft als ⁠Solo-Unternehmer und zunächst ⁠im Nebenerwerb", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. "In länger anhaltenden wirtschaftlichen Krisen entstehen vermehrt solche Notgründungen, wenn Arbeitsplätze wegfallen und die Wirtschaft weniger Jobs schafft."

Diese Betriebe erreichten jedoch meist keine nennenswerte wirtschaftliche Bedeutung und würden häufig nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Dies gelte zuletzt vermehrt für Branchen wie den Handel, das Gastgewerbe und persönliche Dienstleistungen.

Gleichzeitig sank die ‌Zahl wirtschaftlich bedeutenderer Gründungen wie von Kapitalgesellschaften oder Unternehmen ‌mit Beschäftigten um drei Prozent. Besonders stark war das Minus im Baugewerbe und im Handel mit je neun Prozent sowie im sonstigen Verarbeitenden Gewerbe mit elf Prozent. Nahezu alle Wirtschaftsbereiche ⁠waren in diesem Segment von weniger Neugründungen betroffen.

HANDEL & GASTGEWERBE SCHWÄCHELN - KI UND GESUNDHEIT BOOMEN

Eine Ausnahme ‌bildeten die technologieorientierten Dienstleistungen. Hier wurde 2025 ⁠ein Zuwachs von zwölf Prozent auf insgesamt 10.500 neue Firmen verzeichnet. "Der Boom bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) beflügelt das Gründungsgeschehen", sagte ZEW-Forscherin Sandra Gottschalk. Die Dynamik in diesem Markt sei derzeit sehr hoch. Hantzsch warnte jedoch, dass ‌neue digitale Technologien die Schwächen in anderen ⁠Wirtschaftsbereichen nicht ausgleichen könnten. So sei die ⁠Zahl der Gründungen in der forschungsintensiven Industrie seit Jahren rückläufig und habe sich seit 2009 auf rund 600 halbiert. Dies sei keine gute Nachricht für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Einen Gründungsboom erlebt derzeit der Gesundheitssektor. Mit 12.500 Neugründungen wurde 2025 der höchste Stand seit über 20 Jahren erreicht. "In einer alternden Gesellschaft steigt die Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeleistungen sowie nach medizinischen Produkten und Therapien", sagte Gottschalk. Gründungen in diesem Sektor seien jedoch stark von der finanziellen Lage der Kranken- und ⁠Pflegekassen sowie der öffentlichen Hand abhängig.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)