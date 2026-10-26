Dax auf vorsichtigem Erholungskurs - Analysten skeptisch

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠26. Okt (Reuters) - Nach den Verlusten der Vorwoche hat der Dax am Montag einen vorsichtigen Erholungskurs eingeschlagen. Der deutsche Leitindex notierte zur ‌Eröffnung 0,2 Prozent höher bei 25.235,84 Punkten. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett ⁠und ⁠nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Dies müsse allerdings nicht zwangsläufig eine langfristige Trendwende nach oben nach sich ‌ziehen.

Ähnlich äußerte sich Andreas ‌Lipkow vom Broker CMC Markets: "Die Anleger hatten in der vergangenen Woche einige schwere Brocken zu ⁠verdauen, doch die Kost dürfte auch in ‌den kommenden Tagen ⁠kaum leichter werden." Die anhaltend hohen Energiepreise, wachsende Inflationsängste und zunehmende Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen bildeten ‌nach wie ⁠vor einen gefährlichen Mix für ⁠die Börse.

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte unter anderem Bayer. Die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns stiegen nach positiven Studienergebnissen für sein Krebsmedikament Nubeqa um rund drei Prozent.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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