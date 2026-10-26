Frankfurt, 26. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent ‌auf 25.181,65 Punkte verloren. Auch an der Wall Street blieb die Stimmung zum Wochenschluss angeschlagen. Ein erneuter ⁠Anstieg der ⁠Ölpreise schürte Sorgen über die Inflation und deren Auswirkungen auf Konjunktur und Geldpolitik. Auch der tagelange Ausverkauf im Technologiesektor hinterließ an den Märkten Spuren. Der Druck auf französische Staatsanleihen ließ indes bereits vor ‌der Entscheidung von Moody's nach. ‌Die US-Ratingagentur hatte am Freitagabend mitgeteilt, Frankreichs Kreditrating unverändert bei Aa3 zu belassen.

Am Montag blicken Anleger auf weitere Entwicklungen ⁠in der Wirtschaft und in der Politik.

• Die neue ‌Konjunkturdatenwoche eröffnet der Ifo-Geschäftsklimaindex ⁠für Oktober.

• Kanzler Friedrich Merz tritt eine mehrtägige Asienreise an. Ziel der Reise ist unter anderem eine engere technologische und industrielle Kooperation mit ‌Japan, Südkorea und Singapur.

• ⁠Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist nach ⁠Paris zum Treffen der europäischen E5-Verteidigungsgruppe.

• Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas kommt von Montag bis Donnerstag in Peking zu seinem fünften Plenum zusammen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.181,65

EuroStoxx50 6.068,22

EuroStoxx50-Future 6.073,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.215,16 -1,2%

Nasdaq

S&P 500 7.623,68 -0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 62.419,15 -0,4%

Shanghai 3.690,96 +0,0%

Hang Seng 23.213,99 +0,5%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)