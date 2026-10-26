Dax legt deutlich zu - Bayer führt Leitindex an

Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutschen Leitindex um 0,7 Prozent auf 25.367 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,7 Prozent auf 30.082 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent.

Die weiterhin sehr hohen Ölpreise kamen zum Wochenstart zumindest etwas zurück. An den asiatischen Börsen überwogen die Verluste. Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höherer Refinanzierungskosten nicht doch übernehmen.

Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle. Hier entspannte sich die Lage zuletzt aber etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat. Im Blick bleibt zudem Frankreich mit seiner angespannten Haushaltslage.

Bayer legt deutlich zu

Die Aktien von Bayer haben sich am Montagmorgen an die Spitze des Dax gesetzt. Nach der ersten Handelsstunde legten die Papiere um 2,5 Prozent auf 45,09 Euro zu. Die chinesischen Behörden haben das neue Medikament Asundexian zur Vorbeugung von Schlaganfällen zugelassen.

Das neue Mittel soll in Zukunft dabei helfen, die herben Umsatzausfälle bei älteren Kassenschlagern wie dem Gerinnungshemmer Xarelto auszugleichen, deren Patentschutz ausgelaufen ist.

Flatex erholt sich nach deutlichen Kursverlusten

Die Aktien von Flatexdegiro haben sich am Montag etwas von ihrer immensen Schwäche im Oktober erholt. Die Papiere des Onlinebrokers legten um gut vier Prozent auf 23,26 Euro zu, nachdem sie alleine in diesem Monat bisher um gut 24 Prozent gefallen waren. Seit Anfang September waren es sogar rund 43 Prozent.

Die Analysten bleiben den Aktien allerdings gewogen. Grace Dargan von Barclays erkor die Papiere nun sogar zu ihrem Sektorfavoriten. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb sie. Es sei ein schwieriges Quartal für die Handelsplattformen, aber gerade bei Flatexdegiro sei die Anlegerreaktion übertrieben. Mit ihrem nur leicht angepassten Kursziel von 43 Euro bleibt sie fast unmittelbar am Rekordhoch vom Februar.

Oliver Carruthers von Goldman Sachs ging in seinem Resümee der Quartalszahlen sogar nach oben auf 50 Euro. Er folgt der Annahme des Managements, dass das Neukundenwachstum selbst ohne Impulse aus der Rentenreform weiter merklich steigen wird.

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