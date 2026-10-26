Dax stabilisiert sich – US-Technologiewerte bremsen Erholung
Der Dax dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 25.238 Punkte.
Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25.000 Punkte eingeknickt. Am Freitagabend verharrte der Nasdaq 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt.
Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.
USA: Verluste
An der US-Technologiebörse Nasdaq ist eine Erholung am Freitag nach dem jüngsten Kursrutsch fehlgeschlagen. Die weiter steigenden Ölpreise wegen der Krise im Nahen Osten mahnen Anleger zur Vorsicht und schüren wenige Tage vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch Inflationsängste.
Der am Vortag um fast drei Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte September gesunkene Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 schloss am Freitag prozentual unverändert mit 28.957 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte er ein Minus von 0,8 Prozent. Die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie hat zuletzt Schrammen davongetragen. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild.
Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 1,2 Prozent auf 52.215 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7.623 Punkte nach unten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|52.215
|- 1,23 Prozent
|S&P 500
|7.623
|- 0,52 Prozent
|Nasdaq 100
|28.957
|- 0,03 Prozent
Asien: Stimmung bleibt angschlagen
In Asien haben die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Montag wieder nachgegeben - trotz nun wieder etwas gesunkener Ölpreise, die aber weiterhin auf sehr hohem Niveau liegen. Anleger hinterfragen weiterhin, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich für alle Unternehmen zeitnah rentieren werden und ob die tiefen Zirkelbeziehungen vieler KI-Schwergewichte nachhaltig tragen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.
Der japanische Nikkei 225 sank im späten Handel um 0,7 Prozent, der Kospi in Südkorea um 1,4 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,5 Prozent stieg.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|62.285
|- 0,65 Prozent
|Hang Seng
|23.211
|+ 0,51 Prozent
|CSI 300
|4.094
|- 0,27 Prozent
|Kospi
|5.472
|- 1,39 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|122,27
|+ 0,11 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,35
|+ 0,003 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,97
|- 0,018 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1217
|+ 0,13 Prozent
|Dollar in Yen
|157,03
|+ 0,12 Prozent
|Euro in Yen
|176,15
|+ 0,25 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 594 (593) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 43 (44) EUR - 'OVERWEIGHT'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 50 (48) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 315 (307) EUR - 'BUY'
(mit Material von dpa-AFX)
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