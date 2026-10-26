Dax steigt deutlich - Konjunkturhoffnungen stützen

Der Dax hat sich am Montag nach der schwachen Vorwoche ein gutes Stück weit erholt. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der deutsche Leitindex schloss 0,91 Prozent höher bei 25.410 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,38 Prozent auf 30.287 Zähler nach oben.

Hierzulande verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Oktober überraschend erneut: Das von dem Münchner Forschungsinstitut Ifo berechnete Geschäftsklima legte entgegen der erwarteten Stagnation den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Stand seit Frühjahr 2023.

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, schrieb: "Das Ifo-Geschäftsklima ist anders als der breit gefasste Einkaufsmanagerindex nicht gefallen, sondern leicht gestiegen. Das ist bemerkenswert, weil die Energiepreise, vor allem der für die Industrie wichtige Gaspreis, zuletzt deutlich gestiegen sind." Offenbar rechneten die Unternehmen hier mittelfristig mit einer Entspannung, wozu die deutliche Verbesserung der Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate passe. Alles in allem dürfte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen, wobei diese Entspannung wegen des Fehlens durchgreifender Reformen, den Zöllen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Exportoffensive wohl nur moderat ausfallen werde.

Zusätzlichen Rückenwind brachten starke Tech-Werte in den USA. Dort stieg der Nasdaq 100 um über ein Prozent. Auch die Standardwerte legten leicht bis moderat zu. Neuen Optimismus schöpften die Anleger von Fortschritten beim Thema KI. So verkündete die Facebook-Mutter Meta eine große Kapitalerhöhung, um Investitionen zu stemmen. Zudem veröffentlichte der KI-Pionier Anthropic ein Wertpapierprospekt für einen Börsengang.

Die Bayer-Aktien zählten mit plus 3,6 Prozent zu den Dax-Favoriten. Händler verwiesen auf gute Daten einer Phase-III-Studie. Diese hätten gezeigt, dass das Prostatakrebsmittel Nubeqa das Risiko für Metastasen und die Mortalität beeindruckend senke, und bedeuteten einen überraschend frühen weiteren Wachstumstreiber für das Blockbuster-Medikament. Zudem darf Bayer nun auf dem wichtigen chinesischen Markt den Blutgerinnungshemmer Asundexian zur Vorbeugung erneuter Schlaganfälle verkaufen.

Bei Flatexdegiro konnten die Anleger durchatmen. Nach einer mehrwöchigen Talfahrt auf ein Tief seit April 2025 berappelten sich die Aktien um 4,6 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays senkte zwar das Kursziel etwas, blieb aber bei ihrer "Overweight"-Empfehlung. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern.

Im Nebenwerte-Index SDax markierte Schlusslicht Deutsche Pfandbriefbank zeitweise ein Rekordtief - zum Handelsschluss verloren die Aktien noch 2,5 Prozent. Die Privatbank Metzler schraubte ihr Kursziel noch etwas weiter nach unten und bekräftigte ihr Verkaufsvotum. Analyst Jochen Schmitt geht wegen der gestiegenen Zinsen nun von einem höheren Rückstellungsbedarf als bisher aus.

Gold stabilisiert sich nahe wichtiger Marke

Der Euro gab zum Wochenauftakt leicht nach. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1183 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1188 (Freitag: 1,1193) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8938 (0,8934) Euro.

In der Nacht war der Euro noch etwas gestützt worden. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Frankreich am Freitagabend unerwartet bestätigt. Die Bonitätsnote bleibe unverändert bei "Aa3". Am Markt war wegen der angespannten Haushaltslage und der jüngsten gewaltsamen Proteste gegen eine geplante Sparpolitik damit gerechnet worden, dass Moody's den beiden anderen wichtigen Ratingagenturen S&P und Fitch folgt und die Kreditbewertung ebenfalls senkt.

Auch Gold stabilisierte sich zum Wochenauftakt wieder. In den vergangenen Wochen litt das Edelmetall meist zusammen mit den Aktienmärkten unter steigenden Inflations- und Zinserwartungen und sank zuletzt an die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ab, die sich in den Sommermonaten mehrfach als wichtige Unterstützung erwiesen hatte. Am Montag legte der Unzenpreis um 0,53 Prozent auf 4.018 Dollar zu.

(mit Material von dpa-AFX)