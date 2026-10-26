Dax Unterstützungen: 25.220 intraday 25.150 Freitagsschluss Dax Widerstände: 25.420 Ankermarke 25.500 Gap-Bereich Mittwoch

Dax Rückblick

Der Rückblick auf Freitag unterstreicht die Bedeutung der aktuellen Erholung. Der Dax hatte den Xetra-Handel bei 25.181 Punkten beendet und damit 0,8 Prozent beziehungsweise 190,10 Punkte verloren. Zuvor war der Index bis auf 25.013 Punkte gefallen und hatte damit die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten nahezu erreicht. Das Tageshoch lag bei 25.329 Punkten. Vom Tagestief aus gelang somit bereits am Freitag eine erste Stabilisierung.

Auch die Wall Street beendete die Handelswoche überwiegend schwach. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 52.215 Punkte, während der S&P 500 um 0,5 Prozent auf 7.623 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100 stabilisierte sich nach dem deutlichen Rückgang vom Donnerstag und schloss nahezu unverändert bei 28.957 Punkten. Steigende Ölpreise und die anhaltenden Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen belasteten weiterhin die Stimmung.

Dax Chartanalyse

Der Dax startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche und setzt damit eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Freitag fort. Nach einem zunächst schwachen Wochenausklang, bei dem der Index zeitweise bis auf rund 25.020 Punkte zurückgefallen war, zeigt sich am Montagmorgen eine wesentlich höhere Kaufbereitschaft. Bereits zum Xetra-Start überspringt der Dax die Unterstützungszone zwischen 25.130 und 25.170 Punkten und steigt anschließend dynamisch bis an die Marke von 25.360 Punkten.

Damit erreicht der Index gegen 10:10 Uhr gleich zwei wichtige charttechnische Marken. Zum einen verläuft zwischen 25.340 und 25.360 Punkten eine horizontale Widerstandszone, die bereits in der vergangenen Woche mehrfach getestet wurde. Zum anderen trifft der Dax hier auf die fallende Abwärtstrendlinie, die seit dem Hoch vom 22. Oktober bei rund 25.700 Punkten besteht.

Quelle: Tradingview

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist diese Kombination besonders auffällig. Die Erholung hat den kurzfristigen Verkaufsdruck zunächst reduziert.

Dax Ausblick

Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.360 Punkte steht jedoch noch aus und wäre ein wichtiges Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Gelingt dem Dax der Ausbruch über die fallende Trendlinie und die horizontale Widerstandszone, wäre eine Fortsetzung der Erholung bis 25.450 und anschließend 25.475 Punkte möglich.

Oberhalb dieser Marken würde sich weiteres Potenzial bis 25.550 Punkte eröffnen. Scheitert der Index dagegen am aktuellen Widerstand, könnte zunächst ein Rücklauf bis 25.300 und anschließend 25.200 Punkte folgen. Die Unterstützungen zwischen 25.130 und 25.170 Punkten sowie bei 25.050 Punkten bleiben für den Fall erneuter Verkäufe relevant.