Devisen: Eurokurs kaum verändert knapp über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1206 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1193 Dollar festgesetzt.

Der jüngste Anstieg der Ölpreise konnte die Inflationserwartungen und damit verbunden die Spekulation auf steigende Zinsen vorerst nicht verstärken. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, stehen die Finanzmärkte derzeit wegen "der vielfältigen Krisenherde" unter Druck, und es sei mit stärkeren Kursschwankungen zu rechnen.

Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger zu Beginn der Woche zurück, weil in den kommenden Handelstagen wichtige Datenveröffentlichungen und Notenbanksitzungen anstehen, die für zusätzliche Bewegung sorgen könnten. So warten die Investoren auf das Ifo-Geschäftsklima im weiteren Handelsverlauf. In den kommenden Tagen stehen zudem Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm./jkr/jsl/mis