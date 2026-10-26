dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Der Dax dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.251 Punkte. Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25.000 Punkte eingeknickt. Am Freitagabend verharrte der Nasdaq 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt. Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.

USA: - VERLUSTE - An der US-Technologiebörse Nasdaq ist eine Erholung am Freitag nach dem jüngsten Kursrutsch fehlgeschlagen. Die weiter steigenden Ölpreise wegen der Krise im Nahen Osten mahnen Anleger zur Vorsicht und schüren wenige Tage vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch Inflationsängste. Der am Vortag um fast 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte September gesunkene Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 schloss am Freitag prozentual unverändert mit 28.957,53 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte er ein Minus von 0,8 Prozent. Die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie hat zuletzt Schrammen davongetragen. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 1,23 Prozent auf 52.215,16 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.623,68 Punkte nach unten.

ASIEN: - STIMMUNG BLIEBT ANGESCHLAGEN - In Asien haben die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Montag wieder nachgegeben - trotz nun wieder etwas gesunkener Ölpreise, die aber weiterhin auf sehr hohem Niveau liegen. Anleger hinterfragen weiterhin, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich für alle Unternehmen zeitnah rentieren werden und ob die tiefen Zirkelbeziehungen vieler KI-Schwergewichte nachhaltig tragen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Der japanische Nikkei 225 sank im späten Handel um 0,4 Prozent, der Kospi in Südkorea um 1,4 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,5 Prozent stieg.

DAX 25.181,65 -0,75% XDAX 25.127,18 -1,07% EuroSTOXX 50 6.068,22 -0,31% Stoxx50 5.320,47 -0,52% DJIA 52.215,16 -1,23% S&P 500 7.623,68 -0,52% NASDAQ 100 28.957,52 -0,00%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,27 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1217 0,13% USD/Yen 157,03 0,12% Euro/Yen 176,15 0,25%

BITCOIN:

Bitcoin 80.073 0,03 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 114,52 -2,20 USD WTI 101,01 -2,26 USD

/mis