DWS schränkt Rücknahme bei einem Immobilienfonds ein

Düsseldorf, ⁠26. Okt (Reuters) - Die Deutsche-Bank-Tochter DWS schränkt die Rücknahme von Anteilen ihres unter Druck geratenen Immobilienfonds "Grundbesitz Europa" vorübergehend ein. Diese Entscheidung ‌könne "persönliche Belastungen für Anleger mit sich bringen", räumte Christian Bäcker, Geschäftsführer der DWS ⁠Grundbesitz, ⁠am Montag ein. Die Maßnahme trete am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, in Kraft, teilte die DWS Grundbesitz mit. Ab dem darauffolgenden Mittwoch werde die ‌Auszahlungsquote für fällige Rücknahmeaufträge ‌zunächst auf zehn Prozent beschränkt. Die gesetzlich auf maximal zwölf Monate begrenzte Maßnahme kann ⁠den Angaben zufolge je nach Liquiditätslage angepasst ‌oder vorzeitig aufgehoben ⁠werden.

Mit dem Schritt will die Gesellschaft nach eigenen Angaben Zeit für geordnete Immobilienverkäufe gewinnen, um die Liquidität zu ‌stärken. Das ⁠Portfoliomanagement werde weiterhin Immobilienverkäufe ⁠vornehmen, um die Liquiditätsquote zu steigern, Kredite zurückzuzahlen und die Auszahlungsquote wieder anzuheben. Insgesamt drei offene Immobilienfonds der DWS waren nach der Zinswende unter Druck geraten.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)