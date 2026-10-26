DWS schränkt Rücknahme bei einem Immobilienfonds ein

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Düsseldorf, ⁠26. Okt (Reuters) - Die Deutsche-Bank-Tochter DWS schränkt die Rücknahme von Anteilen ihres unter Druck geratenen Immobilienfonds "Grundbesitz Europa" vorübergehend ein. Diese Entscheidung ‌könne "persönliche Belastungen für Anleger mit sich bringen", räumte Christian Bäcker, Geschäftsführer der DWS ⁠Grundbesitz, ⁠am Montag ein. Die Maßnahme trete am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, in Kraft, teilte die DWS Grundbesitz mit. Ab dem darauffolgenden Mittwoch werde die ‌Auszahlungsquote für fällige Rücknahmeaufträge ‌zunächst auf zehn Prozent beschränkt. Die gesetzlich auf maximal zwölf Monate begrenzte Maßnahme kann ⁠den Angaben zufolge je nach Liquiditätslage angepasst ‌oder vorzeitig aufgehoben ⁠werden.

Mit dem Schritt will die Gesellschaft nach eigenen Angaben Zeit für geordnete Immobilienverkäufe gewinnen, um die Liquidität zu ‌stärken. Das ⁠Portfoliomanagement werde weiterhin Immobilienverkäufe ⁠vornehmen, um die Liquiditätsquote zu steigern, Kredite zurückzuzahlen und die Auszahlungsquote wieder anzuheben. Insgesamt drei offene Immobilienfonds der DWS waren nach der Zinswende unter Druck geraten.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DWS Group
Deutsche Bank

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Zinsentscheide und Quartalszahlen bestimmen das Geschehenheute, 04:50 Uhr · dpa-AFX
Zinsentscheide und Quartalszahlen bestimmen das Geschehen
Aktien New York Ausblick
Wall-Street: Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende23. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street: Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzengestern, 18:59 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutetgestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen